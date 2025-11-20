Flávio ricco: Ben-Hur promete ser uma das maiores produções da Record - Só brasileiros ficarão encarregados da sua realização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Ben-Hur" já tem várias versões no cinema, uma minissérie realizada no Canadá e até uma versão animada, além de adaptações para o teatro

Clique aqui e escute a matéria

O clássico “Ben-Hur” vai ganhar uma versão totalmente produzida por brasileiros. Trabalhos em curso na Seriella, empresa responsável pelas séries bíblicas exibidas na Record e, hoje também, presente em alguns streamings, como o Disney+.

“Judah Ben-Hur” não existe na Bíblia. Mas, o protagonista fictício de um romance de 1880 de Lew Wallace, que o coloca como um contemporâneo de Jesus Cristo.

“Ben-Hur” já tem várias versões no cinema, uma minissérie realizada no Canadá e até uma versão animada, além de adaptações para o teatro.

Tudo isso torna o projeto ainda mais desafiador, em termos de roteiro e detalhes de produção.

Vai exigir criatividade e ousadia – para não ser comparado a uma simples cópia de tudo o que já é conhecido.

Ainda mais se pensar que este trabalho será realizado em um total de 50 episódios, com previsão de estreia no segundo semestre de 2026.

Como objetivo, além daqui, também atingir importantes mercados internacionais, daí a necessidade de um grande investimento.

Já estão confirmados no elenco Vinícius Redd /Judá Ben-Hur; Rômulo Weber/Messala Severus; Pâmela Tomé/Ester, Ingrid Conte como Iras, e Mario Bregieira.

TV Tudo

Opostos

Pelo menos na Record a dramaturgia turca continua funcionando muito bem, com “Mãe” atingindo até 6 pontos de média em São Paulo.

Já “Cruel Istambul”, em cartaz na Band, segue na casa de 1 ponto.

Cena de ‘Mãe’ - Divulgação

Precisa considerar

A audiência de qualquer coisa na TV também depende do antes e do depois.

“Cruel Istambul” até que recebe do “Jornal da Band”, mas entrega para o “Show da Fé”.

Fora da casinha

A única exceção a essa regra do antes e depois na TV atende por Sonia Abrão, com o seu programa diário.

Ela tem a maior média da Rede TV!, que todos os dias, há anos, recebe e entrega para a igreja.

Sob encomenda

Além de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, que será lançado ainda este ano pelo Globoplay, a Formata Produções já desenvolve quatro novos projetos de ficção: três novelas verticais e um longa-metragem original. Todos para o ano de 2026, para diferentes parceiros e plataformas.

Gustavo Mioto, protagonista de ‘Cinderela' - Divulgação Globo

Bacana isso

É gratificante acompanhar o crescimento de certas empresas, muito pelo trabalho e capacidade dos seus responsáveis.

A Formata, da Daniela Busoli, é um desses exemplos. Só há 10 anos no mercado, já tem um currículo recheado.

Evento - 1

A HBO Max também vai realizar o seu Upfront, com o anúncio de novidades das próximas temporadas.

Evento marcado para o dia 25 de novembro no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Evento - 2

A novela “Dona Beja”, protagonizada por Grazi Massafera, certamente será o principal conteúdo dessa amostra da HBO Max.

A dúvida será a presença ou não da Grazi, por causa das gravações de “Três Graças”.

Desviando

Marjorie Estiano é um nome que a Globo não tem economizado esforços para trazer de volta ao seu elenco de novelas e séries.

Em todas as tentativas feitas, isso não foi possível em função dos muitos compromissos que ela tem agendados.

Virou problema

Após liberar meio mundo e agora tentar trazer uma parcela de volta, o maior problema da Globo é que muitos desses artistas, principalmente os mais requisitados, encontraram um mercado dos mais propícios.

Estão livres para aquilo que melhor atende às expectativas. Por exemplo, séries curtas, em vez de novelas de mais de 200 capítulos.

Enquadrada

“Farofeiros 3”, filme do Paulo Cursino, vai falar sobre gordofobia, numa sequência com a participação da empresária e atriz Núbia Koelho, Maurício Manfrini e Cacau Protásio.

Uma crítica direta, sem escalas, ao tamanho das cadeiras nos aviões.

Nubia Koelho como comissária de voo, entre Maurício Manfrini e Cacau Protásio - Arquivo Pessoal

Falta de educação

Cada um dá o que tem e nem cabe discutir, mas, além de descabidas, foram totalmente maldosas e mal- educadas as manifestações de contratados e funcionários do SBT, no instante em que a saída de Rinaldi Faria foi anunciada na noite de terça-feira.

E que ainda se estenderam no dia de ontem. Isso não se faz com ninguém, mesmo porque a vida é um bate-volta.

Tiro no pé

Nem cabe aqui discutir se o trabalho do Rinaldi foi bom ou ruim. Não é o caso. Oficiosamente, se fala, que cerca de R$ 106 milhões foram economizados graças às medidas que foram tomadas.

Mas, o ponto principal é que ele foi chamado pela Daniela Beyruti para uma missão e procurou cumprir fielmente. Assim como fez Silvio Santos, valendo-se de outras pessoas, inúmeras outras vezes.

Boa iniciativa

Com direito a uma plaquinha comemorativa, a Band, terça-feira, realizou um evento interno para homenagear funcionários que completaram este ano 20, 30 e 40 anos de casa.

O evento foi apresentado por JP Vergueiro e Mirelle Moschella, com Johnny Saad na primeira fileira.

Evento realizado pela Band - Crédito: Rodrigo Belentani/Band

Bate – Rebate

“Grudi”, projeto da cineasta Danddara sobre surdez e sonoridade, terá as participações de Pedro Ivo, Débora Olivieri, Sidney Sampaio, Aisha Jambo e Brunno Bebbiano.

Após “Mania de Você”, Lucas Wickhaus foi confirmado em “Coração Acelerado”, próxima novela das sete da Globo...

... Luan, seu personagem, será o melhor amigo de João Raul, astro sertanejo interpretado por Filipe Bragança.

Após o Ozem de “A Vida de Jó”, Murilo Galvão filma o curta “Invertida”, com direção de Gabi Zaroni e supervisão de Hsu Chien...

... Já em dezembro, retorna aos palcos do Rio com “A Mulher sem Pecado”, de Nelson Rodrigues, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema.

A série documental “Ins.Pirah Sentidos”, com apresentação da artista plástica Susi Sielski Cantarino, será exibida dia 29, às 13h30, no canal Arte 1...

... No primeiro episódio, Susi traz os convidados Zé Ibarra (cantor, compositor, arranjador e multi- instrumentista) e Ana Botafogo (primeira bailarina e empresária).

Ana Carbatti encerra dia 23, em Nova York, a temporada do espetáculo “A Paixão Segundo Janair”...

... O projeto já está em fase de captação para ser montado no Brasil em breve.

Theo Radicchi e Wallentina Bonfim, de “A Caverna Encantada”, entraram no rodízio de apresentadores do “Domingo Animado”.

Na Band, Adriana Araújo e Joel Datena comandam a transmissão ao vivo nesta quinta-feira, das 19h às 20h, da primeira edição do “Natal para o Bem - Concerto Sinfônico”...

... Simone, Paula Lima, Tony Gordon, Ivan Lins e Valentina Lassi e... Andrea Bocelli como atrações...

... O ”Jornal da Band” será levado ao ar logo em seguida, das 20h às 20h30.

C´est fini

Tudo indica que o projeto “Vidas Paralelas”, do Walcyr Carrasco e desenvolvido por Cristianne Fridman, primeiro irá ao ar no Globoplay, em 2026. Na Globo, em 2027. Serão 40 capítulos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!