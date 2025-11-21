fechar
Paço do Frevo exibe o documentário 'O Homem do Fraque Verde'

O filme de Petrônio Lorena será exibido deste sábado (22), às 20h, e mergulha nas tradições e na paixão dos foliões pelo Homem da Meia-Noite

Por JC Publicado em 21/11/2025 às 21:55
O Paço do Frevo exibe, neste sábado (22), às 20h, o documentário “O Homem do Fraque Verde”, dirigido por Petrônio Lorena, que aborda a história do gigante O Homem da Meia-Noite, calunga símbolo do Carnaval de Olinda desde 1932.

A obra revela o mistério e a religiosidade afro-brasileira que envolvem o personagem, acompanhando seu cortejo anual, que reúne milhares de pessoas em uma celebração de fé, arte e tradição.

Com duração de 60 minutos, o filme é uma imersão no imaginário popular e nas manifestações culturais que compõem o patrimônio imaterial pernambucano. O acesso é gratuito.

A mostra faz parte da programação especial do fim de semana em celebração ao Dia da Consciência Negra - comemorado na última quinta-feira (20) -, exaltando a força da cultura popular e as múltiplas expressões artísticas que dialogam com o Frevo e suas origens.

PAÇO DO FREVO

O Frevo é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão.

Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

Serviço

  • Exibição do filme “O Homem do Fraque Verde”
  • Dia 22 de novembro de 2025 (sábado)
  • Horário: 20h
  • Local: Praça do Frevo - 3º andar do museu
  • Acesso gratuito

