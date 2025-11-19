fechar
Cultura | Notícia

Bikini Memories abre a temporada de festas de veraneio no Litoral Sul

Festas Baileta, dedicada a DJs, e Borogodó, com Nattan e Léo Foguete, agitam o feriadão na praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco

Por JC Publicado em 19/11/2025 às 15:33
Imagem da festa Borogodó, da Bikini Memories, no Litoral Sul de Pernambuco
Imagem da festa Borogodó, da Bikini Memories, no Litoral Sul de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Bikini Memories volta a ocupar a praia de Maracaípe neste feriadão, dando o tom da abertura de temporada de veraneio no Litoral Sul de Pernambuco.

A programação começa nesta quarta-feira (20) com a Baileta, dedicada aos DJs. Jackson, Maz, DJ Nuts e Stv comandam a pista.

No sábado (22), a Borogodó reforça a mistura brasileira do evento. Nattan lidera a noite, acompanhado de Léo Foguete, do grupo Sambarrasta e do DJ Korossy.

Os ingressos estão à venda na Sympla, individualmente ou em formato de pacote.

Leia também

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
SAMBA

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
Horóscopo 20/11: Mesmo sendo feriado, pode haver boas surpresas financeiras
Astrologia

Horóscopo 20/11: Mesmo sendo feriado, pode haver boas surpresas financeiras

Compartilhe

Tags