Cidades | Notícia

Mais de 100 mil cartas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas no país

Segundo a estatal, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção e, desse total, quase 107 mil foram adotadas até esta terça (25)

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 17:29 | Atualizado em 25/11/2025 às 17:39
Foto: Ricardo B. Labastier/ JC Imagem Data: 12-12-2016 Assunto: CIDADES - Campanha dos Correios, Adote uma Cartinha de Natal, que arreca presentes para crianças mais carentes. Palavras Chaves: Adote uma cartinha - Natal - Correios - Campanha natalina.## - RICARDO LABASTIER/ACERVO JC IMAGEM

A campanha Papai Noel dos Correios, que chega à 36ª edição em 2025, segue mobilizando voluntários em todo o país.

Segundo a estatal, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção e, desse total, quase 107 mil foram adotadas até esta terça-feira (25).

A seleção das cartinhas pode ser feita presencialmente, nas agências participantes, ou pelo Blog do Noel, onde também é possível consultar os pontos de entrega e os prazos por estado.

Podem participar da iniciativa crianças matriculadas em escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, instituições parceiras como creches e abrigos, crianças da sociedade em situação de vulnerabilidade de até 10 anos, além de pessoas com deficiência de qualquer idade.

Situação em Pernambuco

O estado recebeu mais de 7 mil cartas nesta edição.

Destas, mais de 2 mil ainda aguardam adoção. O envio dos presentes deve ser realizado até 19 de dezembro, nos locais indicados no blog, sempre com identificação correspondente à carta escolhida.

Presentes mais pedidos

Entre os itens mais mencionados pelas crianças estão bolas, bonecas, carrinhos, mochilas, materiais escolares, kits de maquiagem e pelúcias.

Quem deseja participar, mas não tiver disponibilidade para escolher uma carta, pode deixar um presente em qualquer agência participante.

Regras e segurança

Para garantir o acompanhamento das adoções, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ no ato da participação.

Os Correios reforçam que não fazem distribuição de cartas diretamente nas residências; todo o processo ocorre exclusivamente nas agências habilitadas e no Blog do Noel.

