Mais de 100 mil cartas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas no país
Por
Bruna Oliveira
Publicado em 25/11/2025 às 17:29
| Atualizado em 25/11/2025 às 17:39
A campanha Papai Noel dos Correios, que chega à 36ª edição em 2025, segue mobilizando voluntários em todo o país.
Segundo a estatal, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção e, desse total, quase 107 mil foram adotadas até esta terça-feira (25).
A seleção das cartinhas pode ser feita presencialmente, nas agências participantes, ou pelo Blog do Noel, onde também é possível consultar os pontos de entrega e os prazos por estado.
Podem participar da iniciativa crianças matriculadas em escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, instituições parceiras como creches e abrigos, crianças da sociedade em situação de vulnerabilidade de até 10 anos, além de pessoas com deficiência de qualquer idade.
Situação em Pernambuco
O estado recebeu mais de 7 mil cartas nesta edição.
Destas, mais de 2 mil ainda aguardam adoção. O envio dos presentes deve ser realizado até 19 de dezembro, nos locais indicados no blog, sempre com identificação correspondente à carta escolhida.
Presentes mais pedidos
Entre os itens mais mencionados pelas crianças estão bolas, bonecas, carrinhos, mochilas, materiais escolares, kits de maquiagem e pelúcias.
Quem deseja participar, mas não tiver disponibilidade para escolher uma carta, pode deixar um presente em qualquer agência participante.
Regras e segurança
Para garantir o acompanhamento das adoções, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ no ato da participação.
Os Correios reforçam que não fazem distribuição de cartas diretamente nas residências; todo o processo ocorre exclusivamente nas agências habilitadas e no Blog do Noel.