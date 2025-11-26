Tour cervejeiro gratuito em Pernambuco: saiba como garantir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Passeios gratuitos acontecem em duas datas entre novembro e dezembro na sede da Ambev, em Itapissuma, e devem ser agendados previamente

Clique aqui e escute a matéria

Em novembro e dezembro, a Ambev promove tours gratuitos em sua cervejaria, localizada em Itapissuma. Já com a temática do Natal, o público poderá conferir tudo sobre a harmonização da cerveja para festividades de fim de ano.

Além da unidade em Itapissuma, outras duas cervejarias da Ambev - em Jaguariúna e Agudos, ambas em São Paulo - promovem o tour especial unindo os clássicos petiscos natalinos a uma das paixões dos brasileiros: a cerveja.

As visitas guiadas acontecem aos sábados, nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, às 14h. Os tours são destinados a pessoas maiores de 18 anos, e devem ser agendados previamente no site da Ambev.

Receitas de Natal com cerveja

Para unir os sabores do Natal com a cerveja, Vanessa Nadruz, beer sommelière e professora da Academia da Cerveja, ensina harmnizações que valem a pena experimentar.

Corona Cero + Batata com toque de Peito de Peru

A Corona Cero é a primeira cerveja zero com vitamina D, une alta qualidade, inovação, sabor e os tradicionais ingredientes da versão clássica. Acompanhada da batata que carrega um dos sabores mais tradicionais, o peito de peru, forma uma combinação prática e leve, capaz de trazer aquele gostinho afetivo a qualquer momento.

Colorado Appia + Torrone Mini com Amendoim

O amendoim é um clássico que aparece com frequência nas ceias de Natal: leve, versátil e crocante. No torrone mini com amendoim, o sabor adocicado e a textura crocante se equilibram perfeitamente. Essa combinação harmoniza muito bem com a Colorado Appia, uma cerveja de trigo com mel, que traz notas suaves e adocicadas.

Caracu + Mini Chocottone

O Chocottone não pode faltar! Essa versão do tradicional panetone, com pedacinhos de chocolate, harmoniza perfeitamente com a Caracu, uma cerveja escura com notas que remetem ao chocolate e ao café. Juntas, criam uma combinação equilibrada, cremosa e reconfortante, ideal para fechar as festas com doçura e sabor marcante.