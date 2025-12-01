Chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão: confira probabilidades de Fortaleza, Santos, Internacional e outros
Cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado; entenda
O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas, e a disputa contra o rebaixamento está cada vez mais intensa.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem a maior probabilidade de ser rebaixado entre os times que ainda disputam a permanência na elite, com 69,54% de chance de cair para a Série B.
O cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado e não podem mais escapar da degola.
Logo atrás do Fortaleza, o Santos surge com a segunda maior probabilidade de rebaixamento em aberto, registrando 51,4% de chance de queda.
O tradicional clube paulista vê o risco de cair pela segunda vez na história se tornar real nas últimas rodadas.
O Internacional também aparece na lista com um risco considerável, com 40,8% de chance de ser rebaixado.
A situação dos três clubes (Fortaleza, Santos e Internacional) exige atenção máxima nas últimas partidas para evitar a queda.
Enquanto os clubes da ponta da tabela de risco se preocupam, equipes que estavam na zona de rebaixamento (Z-4) conseguiram respirar nas últimas rodadas.
O Vitória, por exemplo, que esteve na 17ª colocação, venceu a segunda rodada seguida e está invicto há cinco jogos, saltando para a 15ª posição.
O desempenho recente do time baiano reduziu sua probabilidade de rebaixamento para 30,6%.
O cenário mostra que a reta final do Brasileirão será marcada pela pressão sobre os times que não conseguiram deslanchar, enquanto outros, como o Vitória, demonstraram capacidade de reação no momento decisivo.
Chances de rebaixamento por clube
Abaixo, a tabela completa com as probabilidades de rebaixamento para a Série B, segundo o Departamento de Matemática da UFMG:
Rebaixamento confirmado (100% de chance)
- Sport
- Juventude
Equipes com chances de rebaixamento
- Fortaleza: 69.54%
- Santos: 51.4%
- Internacional: 40.8%
- Vitória: 30.6%
- Ceará: 7.5%
- Bragantino: 0.15%
- Atlético: 0.0428%
- Vasco da Gama: 0.0204%
- Corinthians: 0.0017%
- Grêmio: 0.0004%
Tabela de classificação da Série A do Brasileirão
- Flamengo - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 5 derrotas
- Palmeiras - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 8 derrotas
- Cruzeiro - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 5 derrotas
- Mirassol - 63 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 7 derrotas
- Botafogo - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 derrotas
- Fluminense - 58 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 12 derrotas
- Bahia - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 derrotas
- São Paulo - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 14 derrotas
- Corinthians - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
- Grêmio - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
- Vasco - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
- Bragantino - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
- Atlético-MG - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 13 derrotas
- Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 15 derrotas
- Vitória - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 14 derrotas
- Santos - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
- Internacional - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
- Fortaleza - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 16 derrotas
- Juventude - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 20 derrotas
- Sport - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 23 derrotas
