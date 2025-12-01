fechar
Brasileirao | Notícia

Chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão: confira probabilidades de Fortaleza, Santos, Internacional e outros

Cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado; entenda

Por Tiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 12:58 | Atualizado em 01/12/2025 às 13:01
Imagem do confronto direto contra o rebaixamento entre Fortaleza e Vitória
Imagem do confronto direto contra o rebaixamento entre Fortaleza e Vitória - Mateus Lotif/FEC

Clique aqui e escute a matéria

O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas, e a disputa contra o rebaixamento está cada vez mais intensa.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem a maior probabilidade de ser rebaixado entre os times que ainda disputam a permanência na elite, com 69,54% de chance de cair para a Série B.

O cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado e não podem mais escapar da degola.

Logo atrás do Fortaleza, o Santos surge com a segunda maior probabilidade de rebaixamento em aberto, registrando 51,4% de chance de queda.

O tradicional clube paulista vê o risco de cair pela segunda vez na história se tornar real nas últimas rodadas.

O Internacional também aparece na lista com um risco considerável, com 40,8% de chance de ser rebaixado.

A situação dos três clubes (Fortaleza, Santos e Internacional) exige atenção máxima nas últimas partidas para evitar a queda.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto os clubes da ponta da tabela de risco se preocupam, equipes que estavam na zona de rebaixamento (Z-4) conseguiram respirar nas últimas rodadas.

O Vitória, por exemplo, que esteve na 17ª colocação, venceu a segunda rodada seguida e está invicto há cinco jogos, saltando para a 15ª posição.

O desempenho recente do time baiano reduziu sua probabilidade de rebaixamento para 30,6%.

O cenário mostra que a reta final do Brasileirão será marcada pela pressão sobre os times que não conseguiram deslanchar, enquanto outros, como o Vitória, demonstraram capacidade de reação no momento decisivo.

Chances de rebaixamento por clube

Abaixo, a tabela completa com as probabilidades de rebaixamento para a Série B, segundo o Departamento de Matemática da UFMG:

Rebaixamento confirmado (100% de chance)

  • Sport
  • Juventude

Equipes com chances de rebaixamento

  • Fortaleza: 69.54%
  • Santos: 51.4%
  • Internacional: 40.8%
  • Vitória: 30.6%
  • Ceará: 7.5%
  • Bragantino: 0.15%
  • Atlético: 0.0428%
  • Vasco da Gama: 0.0204%
  • Corinthians: 0.0017%
  • Grêmio: 0.0004%

Tabela de classificação da Série A do Brasileirão

  1. Flamengo - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 5 derrotas
  2. Palmeiras - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 8 derrotas
  3. Cruzeiro - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 5 derrotas
  4. Mirassol - 63 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 7 derrotas
  5. Botafogo - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 derrotas
  6. Fluminense - 58 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 12 derrotas
  7. Bahia - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 derrotas
  8. São Paulo - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 14 derrotas
  9. Corinthians - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
  10. Grêmio - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
  11. Vasco - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
  12. Bragantino - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
  13. Atlético-MG - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 13 derrotas
  14. Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 15 derrotas
  15. Vitória - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 14 derrotas
  16. Santos - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
  17. Internacional - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
  18. Fortaleza - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 16 derrotas
  19. Juventude - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 20 derrotas
  20. Sport - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 23 derrotas

FORTALEZA 1 X 0 ATLÉTICO-MG | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Fortaleza vence Atlético-MG, embala terceira vitória seguida e acirra luta contra o rebaixamento
Brasileirão

Fortaleza vence Atlético-MG, embala terceira vitória seguida e acirra luta contra o rebaixamento
Apesar das fortes chuvas, Vasco goleia, garante permanência e complica Internacional no Brasileirão
Série A

Apesar das fortes chuvas, Vasco goleia, garante permanência e complica Internacional no Brasileirão

Compartilhe

Tags