Chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão: confira probabilidades de Fortaleza, Santos, Internacional e outros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado; entenda

Clique aqui e escute a matéria

O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas, e a disputa contra o rebaixamento está cada vez mais intensa.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem a maior probabilidade de ser rebaixado entre os times que ainda disputam a permanência na elite, com 69,54% de chance de cair para a Série B.

O cenário aponta para uma luta acirrada, especialmente considerando que o Sport e o Juventude já tiveram o rebaixamento confirmado e não podem mais escapar da degola.

Logo atrás do Fortaleza, o Santos surge com a segunda maior probabilidade de rebaixamento em aberto, registrando 51,4% de chance de queda.

O tradicional clube paulista vê o risco de cair pela segunda vez na história se tornar real nas últimas rodadas.

O Internacional também aparece na lista com um risco considerável, com 40,8% de chance de ser rebaixado.

A situação dos três clubes (Fortaleza, Santos e Internacional) exige atenção máxima nas últimas partidas para evitar a queda.

Enquanto os clubes da ponta da tabela de risco se preocupam, equipes que estavam na zona de rebaixamento (Z-4) conseguiram respirar nas últimas rodadas.

O Vitória, por exemplo, que esteve na 17ª colocação, venceu a segunda rodada seguida e está invicto há cinco jogos, saltando para a 15ª posição.

O desempenho recente do time baiano reduziu sua probabilidade de rebaixamento para 30,6%.

O cenário mostra que a reta final do Brasileirão será marcada pela pressão sobre os times que não conseguiram deslanchar, enquanto outros, como o Vitória, demonstraram capacidade de reação no momento decisivo.

Chances de rebaixamento por clube



Abaixo, a tabela completa com as probabilidades de rebaixamento para a Série B, segundo o Departamento de Matemática da UFMG:

Rebaixamento confirmado (100% de chance)

Sport

Juventude

Equipes com chances de rebaixamento

Fortaleza: 69.54%

69.54% Santos: 51.4%

51.4% Internacional: 40.8%

40.8% Vitória: 30.6%

30.6% Ceará: 7.5%

7.5% Bragantino: 0.15%

0.15% Atlético: 0.0428%

0.0428% Vasco da Gama : 0.0204%

: 0.0204% Corinthians: 0.0017%

0.0017% Grêmio: 0.0004%

Tabela de classificação da Série A do Brasileirão

Flamengo - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 5 derrotas

Palmeiras - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 8 derrotas

Cruzeiro - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 5 derrotas

Mirassol - 63 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 7 derrotas

Botafogo - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 derrotas

Fluminense - 58 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 12 derrotas

Bahia - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 derrotas

São Paulo - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 14 derrotas

Corinthians - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas

Grêmio - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas

Vasco - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas

Bragantino - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas

Atlético-MG - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 13 derrotas

Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 15 derrotas

Vitória - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 14 derrotas

Santos - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas

Internacional - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas

Fortaleza - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 16 derrotas

Juventude - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 20 derrotas

Sport - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 23 derrotas

FORTALEZA 1 X 0 ATLÉTICO-MG | MELHORES MOMENTOS