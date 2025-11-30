fechar
Brasileirao | Notícia

Fortaleza vence Atlético-MG, embala terceira vitória seguida e acirra luta contra o rebaixamento

Leão do Pici possui apenas um ponto de diferença para o "lado de fora" da degola. Leão do Pici engatou oito jogos de invencibilidade na Série A

Por Davi Saboya Publicado em 30/11/2025 às 22:06
Pochettino em comemoração de gol para o Fortaleza sobre o Atlético-MG
Pochettino em comemoração de gol para o Fortaleza sobre o Atlético-MG - LUCAS EMANUEL/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fortaleza conquistou uma vitória vital na briga pela permanência no Campeonato Brasileiro. Em partida atrasada da 35ª rodada, realizada neste domingo (30), na Arena Castelão, o Leão do Pici superou o Atlético-MG por 1 a 0, mantendo vivo o sonho de escapar da degola. O único gol do confronto foi marcado pelo argentino Pochettino ainda no primeiro tempo.

O resultado confirma a notável recuperação do time cearense. O Fortaleza atingiu a marca de oito jogos de invencibilidade, sendo esta sua terceira vitória consecutiva, após triunfos contra Bahia (3 a 2) e Red Bull Bragantino (1 a 0).

A vitória levou o Leão a 40 pontos, mas o time segue na 18ª posição. No entanto, a diferença para o Santos, o primeiro clube fora do Z-4 (16º colocado), é de apenas um ponto (41), prometendo emoção nas rodadas finais.

Do lado do Galo, o momento é de turbulência. O time mineiro, ainda sentindo o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, chegou ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão (dois empates e duas derrotas), e estacionou na 13ª posição, com 45 pontos.

O jogo

Apesar de o Atlético-MG ter começado com maior posse de bola, o Fortaleza foi quem criou a primeira chance clara. Breno Lopes recebeu na meia-lua, avançou e tentou encobrir o goleiro, mas a bola raspou na trave. O VAR também atuou, anulando um cartão amarelo para Dudu, do Galo, por simulação de pênalti, já que o jogador estava impedido no lance.

O volume ofensivo do Fortaleza foi recompensado aos 40 minutos. Breno Lopes fez a jogada pela esquerda e cruzou; Bareiro ajeitou de letra e Pochettino finalizou no canto, sem chances para o goleiro.

Antes do intervalo, o Galo quase empatou. Ruan limpou a marcação e soltou uma bomba, exigindo grande defesa de Brenno, que salvou o Leão.

O segundo tempo foi de menos intensidade nas finalizações. O Fortaleza teve a chance de matar o jogo em um contra-ataque, mas a jogada de Moisés e Deyverson terminou em um escorregão na hora da finalização. Nos minutos finais, o Atlético pressionou, mas não conseguiu criar chances de perigo real, exceto por um cruzamento perigoso em escanteio.

Após o apito final, houve um princípio de confusão e empurrões entre jogadores de ambas as equipes, que foi rapidamente contido pelos demais atletas, sem aplicação de cartões imediatos.

