fechar
Brasileirao | Notícia

Flamengo não consegue passar pelo Atlético-MG e deixa escapar o título antecipado

O Palmeiras perdeu por 3x2 para o Grêmio, em Porto Alegre, e uma vitória sobre o Galo poderia ter decretado o título ao clube carioca

Por Davi Saboya Publicado em 26/11/2025 às 0:15
Bruno Henrique em comemoração de gol para o Flamengo sobre o Atlético-MG
Bruno Henrique em comemoração de gol para o Flamengo sobre o Atlético-MG - CRISTIAN RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), e deixou escapar a chance de ser campeão brasileiro antecipadamente. Contudo, o resultado da rodada não foi tão ruim, já que a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Grêmio, ampliou a liderança carioca para cinco pontos (75 a 70), restando apenas seis a serem disputados.

Essa vantagem na reta final do Brasileirão aumenta a importância do próximo encontro entre os rivais: a finalíssima da Copa Libertadores, no sábado (29), em Lima. Quem vencer o confronto no Peru se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão sul-americano.

Atlético-MG x Flamengo

O confronto entre Atlético-MG e Flamengo na MRV Arena, que terminou empatado em 1 a 1, começou com as equipes se anulando taticamente, com forte marcação na saída de bola, o que dificultou a criação de jogadas e forçou o uso de bolas longas. A primeira oportunidade clara veio aos 18 minutos para o Galo, quando Dudu cabeceou fraco após contra-ataque de Hulk.

O jogo ganhou intensidade com a notícia do placar de Palmeiras x Grêmio. O Flamengo pressionou e Samuel Lino acertou a trave em uma cabeçada, mas foi o Atlético-MG quem abriu o placar aos 33 minutos com Bernard, finalizando um cruzamento de Dudu. O Rubro-Negro desperdiçou chances claras de empate ainda no primeiro tempo, incluindo lances com Ayrton Lucas, Samuel Lino (parado por Everson) e Léo Pereira, mantendo o 1 a 0 para o Galo no intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Filipe Luis promoveu mudanças no ataque flamenguista. O Flamengo concentrou suas ações na esquerda, mas viu o Atlético-MG ameaçar em contra-ataques, como no lance de Roni, defendido por Rossi.

Apesar da pressão final e da notícia da virada do Grêmio sobre o Palmeiras, o Flamengo só conseguiu a igualdade nos minutos finais. Depois de Plata acertar a trave, Bruno Henrique, de cabeça, garantiu o empate em 1 a 1 aos 44 minutos, após uma insistente pressão final sobre a defesa do Galo.

Grêmio x Palmeiras

O Palmeiras perdeu de virada para o Grêmio por 3 a 2 em Porto Alegre, acumulando cinco jogos sem vitória no Brasileirão. O time paulista abriu o placar aos 24 minutos com Facundo Torres, mas o Grêmio empatou no final do primeiro tempo com Amuzu aos 48.

Na segunda etapa, o Grêmio consolidou a virada com dois gols de pênalti. Carlos Vinícius converteu o primeiro aos 16 minutos, e Willian marcou o terceiro aos 39, após Giay ser expulso no lance.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Palmeiras ainda descontou nos acréscimos com Benedetti, mas a reação parou por aí. A derrota deixou o Palmeiras estacionado em 70 pontos, vendo o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança (75 a 70).

Leia também

Osasco x Sesc RJ Flamengo ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
VOLEI FEMINNO

Osasco x Sesc RJ Flamengo ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada do Brasileirão

Compartilhe

Tags