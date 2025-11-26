Flamengo não consegue passar pelo Atlético-MG e deixa escapar o título antecipado
O Palmeiras perdeu por 3x2 para o Grêmio, em Porto Alegre, e uma vitória sobre o Galo poderia ter decretado o título ao clube carioca
Clique aqui e escute a matéria
O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), e deixou escapar a chance de ser campeão brasileiro antecipadamente. Contudo, o resultado da rodada não foi tão ruim, já que a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Grêmio, ampliou a liderança carioca para cinco pontos (75 a 70), restando apenas seis a serem disputados.
Essa vantagem na reta final do Brasileirão aumenta a importância do próximo encontro entre os rivais: a finalíssima da Copa Libertadores, no sábado (29), em Lima. Quem vencer o confronto no Peru se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão sul-americano.
Atlético-MG x Flamengo
O confronto entre Atlético-MG e Flamengo na MRV Arena, que terminou empatado em 1 a 1, começou com as equipes se anulando taticamente, com forte marcação na saída de bola, o que dificultou a criação de jogadas e forçou o uso de bolas longas. A primeira oportunidade clara veio aos 18 minutos para o Galo, quando Dudu cabeceou fraco após contra-ataque de Hulk.
O jogo ganhou intensidade com a notícia do placar de Palmeiras x Grêmio. O Flamengo pressionou e Samuel Lino acertou a trave em uma cabeçada, mas foi o Atlético-MG quem abriu o placar aos 33 minutos com Bernard, finalizando um cruzamento de Dudu. O Rubro-Negro desperdiçou chances claras de empate ainda no primeiro tempo, incluindo lances com Ayrton Lucas, Samuel Lino (parado por Everson) e Léo Pereira, mantendo o 1 a 0 para o Galo no intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o técnico Filipe Luis promoveu mudanças no ataque flamenguista. O Flamengo concentrou suas ações na esquerda, mas viu o Atlético-MG ameaçar em contra-ataques, como no lance de Roni, defendido por Rossi.
Apesar da pressão final e da notícia da virada do Grêmio sobre o Palmeiras, o Flamengo só conseguiu a igualdade nos minutos finais. Depois de Plata acertar a trave, Bruno Henrique, de cabeça, garantiu o empate em 1 a 1 aos 44 minutos, após uma insistente pressão final sobre a defesa do Galo.
Grêmio x Palmeiras
O Palmeiras perdeu de virada para o Grêmio por 3 a 2 em Porto Alegre, acumulando cinco jogos sem vitória no Brasileirão. O time paulista abriu o placar aos 24 minutos com Facundo Torres, mas o Grêmio empatou no final do primeiro tempo com Amuzu aos 48.
Na segunda etapa, o Grêmio consolidou a virada com dois gols de pênalti. Carlos Vinícius converteu o primeiro aos 16 minutos, e Willian marcou o terceiro aos 39, após Giay ser expulso no lance.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Palmeiras ainda descontou nos acréscimos com Benedetti, mas a reação parou por aí. A derrota deixou o Palmeiras estacionado em 70 pontos, vendo o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança (75 a 70).