Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada do Brasileirão

Times vivem cenários distintos na reta final: líder busca confirmar o título, enquanto o Galo tenta reagir após frustração recente; confira

Clique aqui e escute a matéria

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25/11), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro lidera o campeonato com 74 pontos e pode confirmar o título brasileiro em caso de vitória combinada com tropeço do Palmeiras. Será também o último jogo da equipe antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29.

O Galo aparece em 11º lugar, com 44 pontos, após perder a decisão da Sul-Americana nos pênaltis para o Lanús.

A equipe mineira busca somar pontos nas rodadas finais para garantir vaga na próxima edição da competição continental.

As duas equipes chegam pressionadas por contextos diferentes: enquanto o Flamengo mira o título nacional, o Atlético tenta dar resposta após a perda do título internacional.

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo

A transmissão do duelo será realizada pela TV Globo, em rede nacional, além do Premiere, no pay-per-view.

O jogo também estará disponível ao vivo nos canais do GE no YouTube, que exibem a partida para todo o Brasil.

Para quem prefere acompanhar por streaming, Globoplay e o app do Premiere oferecem acesso completo à cobertura.

Possíveis escalações de Galo x Flamengo

Flamengo (Felipe Luís)



Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo e Guillermo Varela; Pulgar, Saúl Ñíguez e Samuel Lino; Arrascaeta, Jorge Carrascal e Bruno Henrique



Atlético-MG (Técnico não informado)



Everson; Guilherme Arana, Vitor Hugo, Junior Alonso e Renzo Saravia; Alexsander, Fausto Vera e Bernard; Gustavo Scarpa, Hulk e Rony



Ficha Técnica de confronto

Competição: Brasileirão Betano – 36ª rodada

Brasileirão Betano – 36ª rodada Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Data: 25/11/2025 (terça-feira)

25/11/2025 (terça-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Transmissão: TV Globo, Premiere (pay-per-view), GE no YouTube; streaming via Globoplay e app do Premiere

