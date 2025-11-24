Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão Caipira busca manter boa fase para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Vozão, sob pressão, vem de derrota contra o Internacional

Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

Como chegam as equipes

O Mirassol ocupa a quarta colocação na tabela, com 60 pontos conquistados, e busca a vitória para seguir firme em busca da classificação direta à Libertadores. Na rodada anterior, o Leão Caipira ficou no empate contra o Santos.

Derrotado pelo Internacional na rodada anterior, o Ceará se complicou no Brasileirão. O Vozão está em 14º lugar na tabela, com 42 pontos, mas irá enfrentar todos os times do G-4 nas últimas rodadas.

Onde assistir Mirassol x Ceará ao vivo

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

Data e Horário: Segunda-Feira (24/11) – 19h00 (Horário de Brasília)

Segunda-Feira (24/11) – 19h00 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 35

Brasileirão – Rodada 35 Local: Maião, em Mirassol (SP)

Maião, em Mirassol (SP) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.