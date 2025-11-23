fechar
Esportes | Notícia

Coritiba bate Amazonas e confirma tricampeonato da Série B

Além do Coxa, Athletico Paranaense, Chapecoense e Remo também conquistaram o acesso e vão disputar a Série A do Brasileirão em 2026

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/11/2025 às 20:32
Coritiba bate Amazonas e confirma tricampeonato da Série B
Coritiba bate Amazonas e confirma tricampeonato da Série B - JP Pacheco / Coritiba

Clique aqui e escute a matéria

O Coritiba, oficialmente, é o primeiro tricampeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Após deixar a definição do título para a última rodada, ao empatar com o Athletic-MG na última rodada, o time paranaense foi até o Carlos Zamith para encarar o Amazonas e superou o time manauara por 2 a 1, neste domingo (23), soltando o grito de "É Campeão". Os gols do título foram marcados por Iury Castilho e Sebastián Gómez. A Onça descontou com Luan Silva.

Com o resultado, o Coritiba foi a 68 pontos, manteve os três de vantagem para o rival Athletico-PR, e se tornou o primeiro time na história a conquistar três títulos da Série B. Os primeiros foram em 2007 e 2010, garantindo uma taça nacional para o time paranaense após 15 anos.

Acesso do rival Atheltico Paranaense

A outra metade da cidade de Curitiba está em festa. Um ano depois, o Athletico-PR está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso foi confirmado com a vitória sobre o América-MG por 1 a 0 na Arena da Baixada, pela 38ª e última rodada da Série B. O gol foi marcado por João Cruz ainda no primeiro tempo.

Rebaixado na temporada passada, o clube retorna à elite nacional e fecha de forma positiva um ano marcado por altos e baixos. Na reta final, a equipe engatou uma sequência de recuperação, emendou sete jogos invictos e assegurou a vaga na Série A da temporada 2026.

A arrancada teve papel decisivo do técnico Odair Hellmann, que assumiu o comando no fim de maio após a saída de Maurício Barbieri. Quando chegou, o Athletico somava nove pontos em seis partidas, cenário que começou a mudar com uma sequência de resultados mais consistentes e uma reta final com uma arrancada decisiva. O América termina a Série B na 13ª colocação, com 46 pontos.

Tropeços de rivais ajuda Chapecoense

A Chapecoense venceu o Atlético-GO na Arena Condá, em Chapecó, por 1 a 0, contou com tropeços de concorrentes diretos e decretou o acesso para a elite do Brasileirão de 2026. Walter Clar, cobrando pênalti, fez o gol consagrador na 38ª rodada do Brasileirão Série B.

Longe do Brasileirão desde 2021, o resultado garantiu a Chapecoense na terceira posição, com 62 pontos e o tão sonhado acesso. Criciúma (5º, com 61 pontos) e Goiás (6º, com 61), que tinham chances de acesso, ficaram para trás. O Atlético-GO terminou em 11º, com 52.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Representante do Pará na Série A

O Remo está de volta à Série A! Neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, foi amplamente superior e venceu o Goiás por 3 a 1, de virada, em confronto direto na briga pelo acesso. Os gols da partida foram marcados por João Pedro (2) e um de Pedro Rocha para a equipe paraense; Willean Lepo fez para o time goiano.

Com a vitória, o Remo terminou na 4ª colocação, somando 62 pontos, e disputará a Série A em 2026.

Leia também

Resultado Amazonas x Coritiba na Série B hoje (23): confira placar atualizado
Série B

Resultado Amazonas x Coritiba na Série B hoje (23): confira placar atualizado
Resultado Cuiabá x Criciúma na Série B hoje (23): confira placar atualizado
Série B

Resultado Cuiabá x Criciúma na Série B hoje (23): confira placar atualizado

Compartilhe

Tags