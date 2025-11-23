Coritiba bate Amazonas e confirma tricampeonato da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do Coxa, Athletico Paranaense, Chapecoense e Remo também conquistaram o acesso e vão disputar a Série A do Brasileirão em 2026

O Coritiba, oficialmente, é o primeiro tricampeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Após deixar a definição do título para a última rodada, ao empatar com o Athletic-MG na última rodada, o time paranaense foi até o Carlos Zamith para encarar o Amazonas e superou o time manauara por 2 a 1, neste domingo (23), soltando o grito de "É Campeão". Os gols do título foram marcados por Iury Castilho e Sebastián Gómez. A Onça descontou com Luan Silva.

Com o resultado, o Coritiba foi a 68 pontos, manteve os três de vantagem para o rival Athletico-PR, e se tornou o primeiro time na história a conquistar três títulos da Série B. Os primeiros foram em 2007 e 2010, garantindo uma taça nacional para o time paranaense após 15 anos.

Acesso do rival Atheltico Paranaense

A outra metade da cidade de Curitiba está em festa. Um ano depois, o Athletico-PR está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso foi confirmado com a vitória sobre o América-MG por 1 a 0 na Arena da Baixada, pela 38ª e última rodada da Série B. O gol foi marcado por João Cruz ainda no primeiro tempo.

Rebaixado na temporada passada, o clube retorna à elite nacional e fecha de forma positiva um ano marcado por altos e baixos. Na reta final, a equipe engatou uma sequência de recuperação, emendou sete jogos invictos e assegurou a vaga na Série A da temporada 2026.

A arrancada teve papel decisivo do técnico Odair Hellmann, que assumiu o comando no fim de maio após a saída de Maurício Barbieri. Quando chegou, o Athletico somava nove pontos em seis partidas, cenário que começou a mudar com uma sequência de resultados mais consistentes e uma reta final com uma arrancada decisiva. O América termina a Série B na 13ª colocação, com 46 pontos.

Tropeços de rivais ajuda Chapecoense

A Chapecoense venceu o Atlético-GO na Arena Condá, em Chapecó, por 1 a 0, contou com tropeços de concorrentes diretos e decretou o acesso para a elite do Brasileirão de 2026. Walter Clar, cobrando pênalti, fez o gol consagrador na 38ª rodada do Brasileirão Série B.

Longe do Brasileirão desde 2021, o resultado garantiu a Chapecoense na terceira posição, com 62 pontos e o tão sonhado acesso. Criciúma (5º, com 61 pontos) e Goiás (6º, com 61), que tinham chances de acesso, ficaram para trás. O Atlético-GO terminou em 11º, com 52.

Representante do Pará na Série A

O Remo está de volta à Série A! Neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, foi amplamente superior e venceu o Goiás por 3 a 1, de virada, em confronto direto na briga pelo acesso. Os gols da partida foram marcados por João Pedro (2) e um de Pedro Rocha para a equipe paraense; Willean Lepo fez para o time goiano.

Com a vitória, o Remo terminou na 4ª colocação, somando 62 pontos, e disputará a Série A em 2026.