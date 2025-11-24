fechar
Volei |

Osasco x Sesc RJ Flamengo ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Partida coloca frente a frente duas das equipes mais regulares da competição, ambas ainda invictas; time paulista lidera o torneio com 17 pontos

Por Thiago Seabra Publicado em 24/11/2025 às 12:52
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Mariana Sá / Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

Osasco e Sesc RJ Flamengo medem forças nesta segunda-feira (24/11), às 21h, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, pela sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei.

A partida coloca frente a frente duas das equipes mais regulares da competição, ambas ainda invictas. O time paulista lidera o torneio com 17 pontos em seis jogos.

A equipe carioca aparece logo atrás na classificação, com 15 pontos e uma partida a menos, mantendo aproveitamento perfeito sem perder sets.

O duelo ganha peso extra porque pode definir uma mudança na liderança, dependendo também do resultado do Minas, que joga mais cedo contra o Maringá.

As duas equipes entram em quadra embaladas pela invencibilidade e sustentando campanhas sólidas que mantêm o equilíbrio no topo da tabela.

>> Confira a tabela de classificação atualizada!

O clube paulista, atual campeão da Superliga, mantém performance consistente nesta temporada e lidera a competição graças ao bom número de pontos conquistados. A equipe segue firme após seis vitórias em seis partidas.

O Flamengo chega ao duelo com cinco jogos realizados, ocupando a terceira posição. O time rubro-negro ainda não perdeu sets, fator que deixa a briga pela ponta ainda mais apertada.

A combinação dos resultados do dia pode influenciar diretamente a liderança da rodada, especialmente devido ao confronto do Minas, que está empatado em pontos com o Osasco.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Osasco x Sesc RJ Flamengo ao vivo

A transmissão da partida será feita pelo SportTV2, na TV fechada, além da plataforma Volleyball World TV, que exibe o jogo por streaming para assinantes. Ambas as opções permitirão acompanhar o confronto decisivo pela liderança com cobertura completa.

A terceira opção, também no streaming, é a Globoplay, que exibe a transmissão do Sportv2 online.

Ficha Técnica

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei – 7ª rodada
  • Local: Ginásio José Liberatti, Osasco (SP)
  • Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Transmissão: SportTV2 (TV fechada), Globoplay (straming) e Volleyball World TV (streaming)

TIJUCA 0 X 3 SESC FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
VOLEI FEMININO

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
VOLEI FEMININO

Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Compartilhe

Tags