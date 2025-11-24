Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Osasco lidera o campeonato junto com o Minas, ambos com campanhas invictas, enquanto o Sesc chega também sem ter perdido, mas com um jogo a menos

A sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 começa nesta segunda-feira (24) com dois confrontos que colocam equipes em momentos opostos da tabela.

O Minas, líder invicto, recebe o Unilife Maringá em um duelo de amplo favoritismo mineiro — a equipe soma seis vitórias em seis jogos, enquanto o time paranaense ainda busca firmar ritmo na competição.

No mesmo horário, o Fluminense tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui.



O jogo mais esperado, porém, fecha a noite: Osasco x Sesc RJ Flamengo.

É o encontro direto entre dois dos times mais consistentes da temporada e que pode redesenhar a briga pela ponta.

Entenda a situação de cada time na tabela

Osasco São Cristóvão e Gerdau Minas dividem a liderança com 17 pontos e campanhas perfeitas após seis jogos.

Logo atrás, o SESC RJ Flamengo aparece invicto, com 15 pontos em cinco partidas, seguido por Fluminense e Dentil Praia, que somam 12, mas com eficiência diferente: o Flu venceu cinco de seis, enquanto o Praia já disputou sete duelos e perdeu três.

Tabela de classificação da Superliga Feminina