Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
Osasco lidera o campeonato junto com o Minas, ambos com campanhas invictas, enquanto o Sesc chega também sem ter perdido, mas com um jogo a menos
A sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 começa nesta segunda-feira (24) com dois confrontos que colocam equipes em momentos opostos da tabela.
O Minas, líder invicto, recebe o Unilife Maringá em um duelo de amplo favoritismo mineiro — a equipe soma seis vitórias em seis jogos, enquanto o time paranaense ainda busca firmar ritmo na competição.
No mesmo horário, o Fluminense tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui.
O jogo mais esperado, porém, fecha a noite: Osasco x Sesc RJ Flamengo.
É o encontro direto entre dois dos times mais consistentes da temporada e que pode redesenhar a briga pela ponta.
Entenda a situação de cada time na tabela
Osasco São Cristóvão e Gerdau Minas dividem a liderança com 17 pontos e campanhas perfeitas após seis jogos.
Logo atrás, o SESC RJ Flamengo aparece invicto, com 15 pontos em cinco partidas, seguido por Fluminense e Dentil Praia, que somam 12, mas com eficiência diferente: o Flu venceu cinco de seis, enquanto o Praia já disputou sete duelos e perdeu três.
Tabela de classificação da Superliga Feminina
O pelotão intermediário é puxado pelo SESI Vôlei Bauru, com 11 pontos.
A partir daí, a tabela mostra um corte claro: Sancor, Mackenzie e Paulistano estão empatados com 6 pontos, todos com apenas duas vitórias em seis jogos.
Na parte de baixo, Brasília soma 3, enquanto Tijuca e Renasce Sorocaba ainda não venceram e fecham a classificação com apenas 2 e 1 ponto, respectivamente.
Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina
- Minas x Unilife Maringá – 24/11, às 18h30
- Fluminense x Barueri – 24/11, às 18h30
- Osasco x Sesc RJ Flamengo – 24/11, às 21h00
- Praia Clube x Batavo Mackenzie – 25/11, às 18h30
- SESI Bauru x Brasília Vôlei – 25/11, às 21h00
- Tijuca x Renasce Sorocaba – 26/11, às 18h30
