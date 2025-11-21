Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: veja resultados e jogos da 6ª rodada
Principal competição de vôlei do país encontra-se na fase classificatória e deve contar com jogos na parte de cima da tabela neste final de semana
A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 retorna nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Praia Clube e Itambé Minas, no Ginásio do UTC. O confronto é válido pela 6ª rodada.
As duas equipes vêm de vitórias pela 5ª rodada, sendo que o Praia Clube vive um momento melhor na competição, tendo vencido todos os jogos que disputou (6 jogos, 6 vitórias).
O Praia Clube esteve perto da primeira derrota, mas venceu o SESI-Bauru por 3 sets a 2 (26-24 / 22-25 / 25-20 / 22-25/ 6-15). Apesar do susto, a equipe tomou o controle do jogo e passou por cima do seu adversário no último set.
O Minas, por sua vez, vive um momento conturbado. A equipe mineira tem três pontos em quatro jogos. Até aqui, uma vitória e três derrotas. O Minas ocupa a 10ª colocação.
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
Neste momento, a tabela é liderada pelo Sada Cruzeiro, que tem 17 pontos somados. A Raposa tem cinco vitórias e duas derrotas. A liderança se justifica pois o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Praia Clube.
Na terceira posição, também brigando pela liderança, o Campinas tem 14 pontos em seis jogos. Até aqui, a equipe paulista tem cinco vitórias e uma derrota.
No fundo da tabela, JF Vôlei e Joinville ainda não acharam o seu melhor vôlei na temporada. As equipes ocupam a 12ª e 13ª posição, respectivamente.
Ficha dos jogos da 6ª rodada da Superliga Masculina
- Goiás 3 x 1 São José dos Campos – 20/11 – 18h30
- Monte Carmelo 2 x 3 Guarulhos – 20/11 – 19h30
- Praia Clube x Minas – 21/11 – 18h30
- Cruzeiro x Suzano Vôlei – 22/11 – 16h00
- Joinville Vôlei x JF Vôlei – 22/11 – 18h30
- Vôlei Renata (Campinas) x SESI Bauru – 22/11 – 21h00
