Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: veja resultados e jogos da 6ª rodada

Principal competição de vôlei do país encontra-se na fase classificatória e deve contar com jogos na parte de cima da tabela neste final de semana

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 retorna nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Praia Clube e Itambé Minas, no Ginásio do UTC. O confronto é válido pela 6ª rodada.

As duas equipes vêm de vitórias pela 5ª rodada, sendo que o Praia Clube vive um momento melhor na competição, tendo vencido todos os jogos que disputou (6 jogos, 6 vitórias).

O Praia Clube esteve perto da primeira derrota, mas venceu o SESI-Bauru por 3 sets a 2 (26-24 / 22-25 / 25-20 / 22-25/ 6-15). Apesar do susto, a equipe tomou o controle do jogo e passou por cima do seu adversário no último set.

O Minas, por sua vez, vive um momento conturbado. A equipe mineira tem três pontos em quatro jogos. Até aqui, uma vitória e três derrotas. O Minas ocupa a 10ª colocação.

Tabela de Classificação da Superliga Masculina