Tabela de Classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos da 6ª rodada
Sada Cruzeiro, atual primeiro colocado, venceu fora de casa e segue na disputa com o Praia Clube pela liderança; tabela vai ganhando forma; confira
A briga pelo topo da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 segue a todo vapor. O Sada Cruzeiro, atual primeiro colocado, venceu fora de casa o Goiás por 3 a 1 no Ginásio Rio Vermelho.
Depois de perder um primeiro set apertado por 27 a 25, o time mineiro virou com autoridade, fechando os três sets seguintes em 25 a 19, 28 a 30 e 25 a 21.
O Praia Clube, vice-líder, também confirmou sua força. Jogando na Arena Paulo Skaf, a equipe conquistou uma vitória importante por 3 a 2 sobre o SESI Bauru, em um confronto equilibrado do início ao fim.
O Praia venceu os sets por 25 a 22, 25 a 20 e 15 a 6 no tie-break, enquanto o SESI levou os outros dois por 26 a 24 e 25 a 23.
Ambos mantêm a disputa intensa no topo da tabela, reforçando o protagonismo que vêm exercendo desde o início da competição. Confira a tabela completa abaixo.
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
Confrontos da 6ª rodada
A sexta rodada da Superliga Masculina 2025-26 começa nesta quinta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Goiás e São José dos Campos, no Ginásio Rio Vermelho.
As duas equipes não brigam pelas primeiras posições e ainda estão se encontrando na competição.
Na sexta colocação, o Goiás possui sete pontos em cinco jogos, enquanto o São José ocupa a nona posição e tem quatro pontos em cinco jogos.
- Goiás x São José dos Campos – 20/11 – 18h30
- Monte Carmelo x Guarulhos – 20/11 – 19h30
- Praia Clube x Minas – 21/11 – 18h30
- Cruzeiro x Suzano Vôlei – 22/11 – 16h00
- Joinville Vôlei x JF Vôlei – 22/11 – 18h30
- Vôlei Renata (Campinas) x SESI Bauru – 22/11 – 21h00
SESI-BAURU 2 X 3 PRAIA CLUBE | MELHORES MOMENTOS
