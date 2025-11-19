Tabela de Classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos da 6ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sada Cruzeiro, atual primeiro colocado, venceu fora de casa e segue na disputa com o Praia Clube pela liderança; tabela vai ganhando forma; confira

Clique aqui e escute a matéria

A briga pelo topo da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 segue a todo vapor. O Sada Cruzeiro, atual primeiro colocado, venceu fora de casa o Goiás por 3 a 1 no Ginásio Rio Vermelho.

Depois de perder um primeiro set apertado por 27 a 25, o time mineiro virou com autoridade, fechando os três sets seguintes em 25 a 19, 28 a 30 e 25 a 21.

O Praia Clube, vice-líder, também confirmou sua força. Jogando na Arena Paulo Skaf, a equipe conquistou uma vitória importante por 3 a 2 sobre o SESI Bauru, em um confronto equilibrado do início ao fim.

O Praia venceu os sets por 25 a 22, 25 a 20 e 15 a 6 no tie-break, enquanto o SESI levou os outros dois por 26 a 24 e 25 a 23.

Ambos mantêm a disputa intensa no topo da tabela, reforçando o protagonismo que vêm exercendo desde o início da competição. Confira a tabela completa abaixo.

Tabela de Classificação da Superliga Masculina