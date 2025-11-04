Príncipe William joga vôlei de praia com Carol Solberg em Copacabana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em sua primeira visita oficial ao Brasil a caminho da COP30, herdeiro do trono britânico dispensou protocolos, recebeu a chave do Rio de Janeiro

O Príncipe William, herdeiro do trono britânico, mostrou seu lado mais descontraído durante sua primeira visita oficial ao Brasil, nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro. O príncipe está no país para representar seu pai, o Rei Charles III, na COP30, que acontece em Belém (PA), mas iniciou sua agenda na capital fluminense.

A visita foi marcada por encontros com ícones do esporte brasileiro. William esteve no Maracanã ao lado do pentacampeão mundial Cafu, onde participou de uma partida simbólica com crianças da ONG Onda Solidária e marcou um gol.

Mais tarde, o príncipe "se jogou" nas areias de Copacabana, dispensando protocolos e jogando uma partida de vôlei de praia descalço ao lado da multicampeã Carol Solberg e de jovens do Instituto Levante. "Não é todo dia que a gente joga com um príncipe", escreveu Carol em suas redes sociais, destacando que ele "foi super simpático com todos".

Agenda de premiação e diplomacia

A agenda de William no Rio de Janeiro não foi apenas esportiva. Ele iniciou o dia visitando o Pão de Açúcar, onde recebeu do prefeito Eduardo Paes (PSD) a chave da cidade.

"Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, antes de alguns dias empolgantes com o Earthshot Prize e o Programa United for Wildlife. Obrigado pela calorosa recepção, Prefeito", agradeceu o príncipe em suas redes sociais.

O principal compromisso de William no Rio é a cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, considerado o "Oscar da sustentabilidade", que acontece nesta quarta-feira (5), no Museu do Amanhã. O evento premiará cinco projetos ambientais com R$ 7 milhões cada e deve contar com a presença de artistas como Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge.

Contexto delicado

A visita de Estado ocorre em um momento delicado. A monarquia britânica enfrenta uma crise de imagem após a retirada de todos os títulos do Príncipe Andrew, irmão do Rei Charles, devido à sua ligação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Além disso, a chegada de William ao Rio acontece menos de uma semana após a operação policial mais letal da história do estado, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha.

Ainda nesta semana, o príncipe seguirá para Belém, onde participará de reuniões bilaterais durante a COP30.

(Com informações do Estadão Conteúdo e de agências internacionais)