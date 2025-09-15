Thâmela e Vic chegam fortes a João Pessoa com retrospecto positivo no Circuito Mundial de Vôlei de Praia
Classificação começa no qualifying, com 16 duplas por gênero. O torneio principal reúne 24 equipes em seis grupos rumo ao mata-mata.
João Pessoa (PB) será novamente palco de grandes emoções no vôlei de praia internacional. A partir desta quarta-feira (17), a capital paraibana recebe a etapa Elite do Circuito Mundial de 2025, que vai até domingo (21), na praia de Cabo Branco, em frente ao Busto de Tamandaré, com entrada gratuita para o público.
Entre as principais atrações do torneio estão Thâmela e Vic, atuais líderes do ranking mundial. A dupla carrega boas lembranças da cidade: em outubro de 2024, conquistou na capital paraibana o primeiro ouro internacional da parceria, justamente em uma etapa do circuito.
Agora, chegam embaladas pela ótima fase e sonhando em repetir o feito.
O evento começa com o qualifying, disputado por 16 duplas de cada gênero em jogos eliminatórios. Oito seguem para o torneio principal, que reúne 24 equipes divididas em seis grupos.
As primeiras colocadas avançam direto às oitavas de final, enquanto segundas e terceiras disputam a repescagem.
As semifinais e finais acontecem no domingo (21), com transmissão ao vivo dos canais sportv
Brasil com força máxima
O país será representado por 14 duplas. Nove femininas e cinco masculinas entram em quadra entre a fase de grupos e o qualifying.
Estão garantidos no torneio principal nomes como Thâmela/Vic, Duda/Ana Patrícia, Talita/Taiana, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e George/Saymon.
Outras duplas, como André/Renato, Vinícius/Heitor e Carol Horta/Elize Maia, buscam vaga através da fase classificatória.
Etapas no Brasil
Esta é a terceira etapa brasileira do Circuito Mundial em 2025. Antes, Saquarema (RJ) e Brasília (DF) já sediaram a competição.
Ainda neste ano, o país receberá outros dois eventos: Copacabana (RJ), entre os dias 24 e 28 de setembro, e Itapema (SC), de 3 a 7 de dezembro.
Programação da etapa de João Pessoa
- Quarta (17/9): qualifying – 8h às 21h
- Quinta (18/9): fase de grupos – 9h às 21h
- Sexta (19/9): fase de grupos e repescagem – 9h às 21h
- Sábado (20/9): oitavas e quartas – 9h às 20h
- Domingo (21/9): semifinais – 9h às 13h | finais e bronze – 15h às 19h