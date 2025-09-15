Thâmela e Vic chegam fortes a João Pessoa com retrospecto positivo no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Classificação começa no qualifying, com 16 duplas por gênero. O torneio principal reúne 24 equipes em seis grupos rumo ao mata-mata.

João Pessoa (PB) será novamente palco de grandes emoções no vôlei de praia internacional. A partir desta quarta-feira (17), a capital paraibana recebe a etapa Elite do Circuito Mundial de 2025, que vai até domingo (21), na praia de Cabo Branco, em frente ao Busto de Tamandaré, com entrada gratuita para o público.

Entre as principais atrações do torneio estão Thâmela e Vic, atuais líderes do ranking mundial. A dupla carrega boas lembranças da cidade: em outubro de 2024, conquistou na capital paraibana o primeiro ouro internacional da parceria, justamente em uma etapa do circuito.

Agora, chegam embaladas pela ótima fase e sonhando em repetir o feito.

Thamela e Vic, atletas de Vôlei de Praia - FIVB/Divulgação

O evento começa com o qualifying, disputado por 16 duplas de cada gênero em jogos eliminatórios. Oito seguem para o torneio principal, que reúne 24 equipes divididas em seis grupos.

As primeiras colocadas avançam direto às oitavas de final, enquanto segundas e terceiras disputam a repescagem.

As semifinais e finais acontecem no domingo (21), com transmissão ao vivo dos canais sportv

Brasil com força máxima

O país será representado por 14 duplas. Nove femininas e cinco masculinas entram em quadra entre a fase de grupos e o qualifying.

Estão garantidos no torneio principal nomes como Thâmela/Vic, Duda/Ana Patrícia, Talita/Taiana, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e George/Saymon.

Outras duplas, como André/Renato, Vinícius/Heitor e Carol Horta/Elize Maia, buscam vaga através da fase classificatória.

Etapas no Brasil

Esta é a terceira etapa brasileira do Circuito Mundial em 2025. Antes, Saquarema (RJ) e Brasília (DF) já sediaram a competição.

Ainda neste ano, o país receberá outros dois eventos: Copacabana (RJ), entre os dias 24 e 28 de setembro, e Itapema (SC), de 3 a 7 de dezembro.

Programação da etapa de João Pessoa