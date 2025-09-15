fechar
Thâmela e Vic chegam fortes a João Pessoa com retrospecto positivo no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Classificação começa no qualifying, com 16 duplas por gênero. O torneio principal reúne 24 equipes em seis grupos rumo ao mata-mata.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/09/2025 às 17:13
Thamela e Vic na etapa de Saquarema do Circuito Mundial
Thamela e Vic na etapa de Saquarema do Circuito Mundial - FIVB

João Pessoa (PB) será novamente palco de grandes emoções no vôlei de praia internacional. A partir desta quarta-feira (17), a capital paraibana recebe a etapa Elite do Circuito Mundial de 2025, que vai até domingo (21), na praia de Cabo Branco, em frente ao Busto de Tamandaré, com entrada gratuita para o público.

Entre as principais atrações do torneio estão Thâmela e Vic, atuais líderes do ranking mundial. A dupla carrega boas lembranças da cidade: em outubro de 2024, conquistou na capital paraibana o primeiro ouro internacional da parceria, justamente em uma etapa do circuito.

Agora, chegam embaladas pela ótima fase e sonhando em repetir o feito.

FIVB/Divulgação
Thamela e Vic, atletas de Vôlei de Praia - FIVB/Divulgação

O evento começa com o qualifying, disputado por 16 duplas de cada gênero em jogos eliminatórios. Oito seguem para o torneio principal, que reúne 24 equipes divididas em seis grupos.

As primeiras colocadas avançam direto às oitavas de final, enquanto segundas e terceiras disputam a repescagem.

As semifinais e finais acontecem no domingo (21), com transmissão ao vivo dos canais sportv

Brasil com força máxima

O país será representado por 14 duplas. Nove femininas e cinco masculinas entram em quadra entre a fase de grupos e o qualifying.

Estão garantidos no torneio principal nomes como Thâmela/Vic, Duda/Ana Patrícia, Talita/Taiana, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e George/Saymon.

Outras duplas, como André/Renato, Vinícius/Heitor e Carol Horta/Elize Maia, buscam vaga através da fase classificatória.

Etapas no Brasil

Esta é a terceira etapa brasileira do Circuito Mundial em 2025. Antes, Saquarema (RJ) e Brasília (DF) já sediaram a competição.

Ainda neste ano, o país receberá outros dois eventos: Copacabana (RJ), entre os dias 24 e 28 de setembro, e Itapema (SC), de 3 a 7 de dezembro.

Programação da etapa de João Pessoa

  • Quarta (17/9): qualifying – 8h às 21h
  • Quinta (18/9): fase de grupos – 9h às 21h
  • Sexta (19/9): fase de grupos e repescagem – 9h às 21h
  • Sábado (20/9): oitavas e quartas – 9h às 20h
  • Domingo (21/9): semifinais – 9h às 13h | finais e bronze – 15h às 19h

