Tabela de Classificação da Superliga Feminina (21): saiba resultados e próximos jogos do Vôlei
6ª rodada da principal liga de vôlei do país será encerrada nesta sexta-feira com o confronto entre Sesi e Tijuca; confira próximos jogos
Clique aqui e escute a matéria
A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 encerra a sexta rodada da fase classificatória nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Sesi-Bauru e Tijuca.
O duelo será disputado na Arena Paulo Skaf, Vila Triagem, Bauru.
Os donos da casa ocupam a 6ª colocação da tabela, com três vitórias e duas derrotas, tendo somado oito pontos até o momento.
Os visitantes, por sua vez, buscam sair do fundo da tabela. O Tijuca ocupa a 11ª posição, na frente apenas do Sorocaba, último colocado.
As cariocas ainda não venceram na competição, tendo perdido todos os cinco jogos disputados até o momento.
A entrada para o confronto é totalmente gratuita, mas é necessário reservar pelo Meu Sesi (clique aqui para acessar).
Tabela de Classificação da Superliga Feminina 2025-26
Resultados da 6ª rodada da Superliga Feminina
A 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26 começou com vitória tranquila do Osasco São Cristóvão, que superou o Paulistano Barueri por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/21.
No dia seguinte, o Gerdau Minas venceu o Brasília Vôlei por 3 a 1. As parciais foram 25/18, 20/25, 22/25 e 11/25, mostrando recuperação das mineiras após perderem o primeiro set.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
>> Clique aqui para conferir a tabela de classificação da Superliga MASCULINA
Ainda na terça-feira, o Batavo Mackenzie foi derrotado pelo Fluminense em um jogo equilibrado, decidido no tie-break: 3 a 2 para o Flu (18/25, 20/25, 25/19, 25/19 e 10/15).
Fechando a noite, o SESC RJ Flamengo bateu o Maringá por 3 a 0, com parciais de 24/26, 23/25 e 23/25.
Na quarta-feira, o Praia Clube venceu o Sorocaba com facilidade por três sets a zero. O jogo foi no SESI de Sorocaba. Os donos da casa chegaram à sua sexta derrota seguida na competição e permanecem sem nenhuma vitória.
Próximos jogos da rodada
O encerramento da 6ª rodada acontece na sexta-feira (21), com o confronto entre SESI Vôlei Bauru e Tijuca Vôlei.
- SESI Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei – 18h30 (sexta)
Calendário de confrontos da 7ª rodada
- Fluminense x Paulistano Barueri – 24/11 – 18h30
- Minas x Maringá – 24/11 – 18h30
- Osasco x Sesc-Flamengo – 24/11 – 21h
- Praia Clube x Mackenzie – 25/11 – 18h30
- SESI-Bauru x Brasília – 25/11 – 21h
- Tijuca x Sorocaba – 26/11 – 18h30
MARINGÁ 0 X 3 SESC FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS