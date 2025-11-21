fechar
Volei | Notícia

Tabela de Classificação da Superliga Feminina (21): saiba resultados e próximos jogos do Vôlei

6ª rodada da principal liga de vôlei do país será encerrada nesta sexta-feira com o confronto entre Sesi e Tijuca; confira próximos jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 9:09
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru na Superliga Feminina de Vôlei 2025-26
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru na Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 - Felipe Wiira / Sesi-SP

A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 encerra a sexta rodada da fase classificatória nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Sesi-Bauru e Tijuca.

O duelo será disputado na Arena Paulo Skaf, Vila Triagem, Bauru.

Os donos da casa ocupam a 6ª colocação da tabela, com três vitórias e duas derrotas, tendo somado oito pontos até o momento.

Os visitantes, por sua vez, buscam sair do fundo da tabela. O Tijuca ocupa a 11ª posição, na frente apenas do Sorocaba, último colocado.

As cariocas ainda não venceram na competição, tendo perdido todos os cinco jogos disputados até o momento.

A entrada para o confronto é totalmente gratuita, mas é necessário reservar pelo Meu Sesi (clique aqui para acessar).

Tabela de Classificação da Superliga Feminina 2025-26

Resultados da 6ª rodada da Superliga Feminina

A 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26 começou com vitória tranquila do Osasco São Cristóvão, que superou o Paulistano Barueri por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/21.

No dia seguinte, o Gerdau Minas venceu o Brasília Vôlei por 3 a 1. As parciais foram 25/18, 20/25, 22/25 e 11/25, mostrando recuperação das mineiras após perderem o primeiro set.

Ainda na terça-feira, o Batavo Mackenzie foi derrotado pelo Fluminense em um jogo equilibrado, decidido no tie-break: 3 a 2 para o Flu (18/25, 20/25, 25/19, 25/19 e 10/15).

Fechando a noite, o SESC RJ Flamengo bateu o Maringá por 3 a 0, com parciais de 24/26, 23/25 e 23/25.

Na quarta-feira, o Praia Clube venceu o Sorocaba com facilidade por três sets a zero. O jogo foi no SESI de Sorocaba. Os donos da casa chegaram à sua sexta derrota seguida na competição e permanecem sem nenhuma vitória.

Próximos jogos da rodada

O encerramento da 6ª rodada acontece na sexta-feira (21), com o confronto entre SESI Vôlei Bauru e Tijuca Vôlei.

  • SESI Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei – 18h30 (sexta)

Calendário de confrontos da 7ª rodada

  • Fluminense x Paulistano Barueri – 24/11 – 18h30
  • Minas x Maringá – 24/11 – 18h30
  • Osasco x Sesc-Flamengo – 24/11 – 21h
  • Praia Clube x Mackenzie – 25/11 – 18h30
  • SESI-Bauru x Brasília – 25/11 – 21h
  • Tijuca x Sorocaba – 26/11 – 18h30

MARINGÁ 0 X 3 SESC FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS

