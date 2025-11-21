Praia Clube x Itambé Minas hoje (21): onde assistir ao vivo e horário da Superliga Masculina de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo mineiro será disputado nesta sexta e terá transmissão ao vivo e com imagens no Brasil; confira detalhes da partida que pode mexer na liderança

O Praia Clube e o Itambé Minas entram em quadra nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia, pela 6ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26.

O encontro coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos dentro da competição.

Os donos da casa mantêm campanha impecável até aqui, somando seis vitórias em seis apresentações.

No compromisso mais recente, o grupo de Uberlândia superou o SESI-Bauru por 3 sets a 2, em partida equilibrada, mas com domínio absoluto no tie-break.

Do outro lado, o Minas busca recuperação. A equipe soma apenas três pontos em quatro partidas, com um triunfo e três derrotas, ocupando atualmente a 10ª colocação da tabela.

O cenário aumenta a necessidade de reação do time belo-horizontino nesta fase inicial da competição.

A liderança do torneio está nas mãos do Sada Cruzeiro, que soma 17 pontos após sete jogos – um a mais que o Praia Clube. A equipe celeste sustenta cinco vitórias e duas derrotas no campeonato.

A vitória recente no tie-break reforça a capacidade de reação do elenco e mantém a equipe entre as principais forças da Superliga.

O Minas, por sua vez, atravessa fase de instabilidade. Com apenas um triunfo até aqui, o clube precisa somar pontos para se distanciar da parte inferior da tabela.

As três derrotas acumuladas mostram a necessidade de ajustes, sobretudo no sistema defensivo e na regularidade ofensiva.

Onde assistir Praia Clube x Itambé Minas ao vivo

A partida entre o time de Uberlândia e a equipe de Belo Horizonte terá transmissão exclusivamente pelo VBTV, plataforma de streaming responsável pela cobertura oficial da Superliga Masculina.

A exibição será ao vivo, a partir do horário do jogo, permitindo que os torcedores acompanhem todos os detalhes do confronto.

O que é a VBTV?

A Volleyball World TV (VBTV) é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.

O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.

A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.



Ficha técnica de Praia Clube x Minas

Competição : Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada

: Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada Local : Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)

: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG) Data : 21/11/2025 (sexta-feira)

: 21/11/2025 (sexta-feira) Horário : 18h30 (de Brasília)

: 18h30 (de Brasília) Transmissão: VBTV (streaming)

Ficha dos jogos da 6ª rodada da Superliga Masculina

Goiás 3 x 1 São José dos Campos – 20/11 – 18h30

Monte Carmelo 2 x 3 Guarulhos – 20/11 – 19h30



Praia Clube x Minas – 21/11 – 18h30

Cruzeiro x Suzano Vôlei – 22/11 – 16h00

Joinville Vôlei x JF Vôlei – 22/11 – 18h30

Vôlei Renata (Campinas) x SESI Bauru – 22/11 – 21h00

