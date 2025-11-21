fechar
Volei |

Praia Clube x Itambé Minas hoje (21): onde assistir ao vivo e horário da Superliga Masculina de Vôlei

Duelo mineiro será disputado nesta sexta e terá transmissão ao vivo e com imagens no Brasil; confira detalhes da partida que pode mexer na liderança

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 8:30
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina de Vôlei
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina de Vôlei - Hedgard Moraes / MTC

Clique aqui e escute a matéria

O Praia Clube e o Itambé Minas entram em quadra nesta sexta-feira (21), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia, pela 6ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26.

O encontro coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos dentro da competição.

Os donos da casa mantêm campanha impecável até aqui, somando seis vitórias em seis apresentações.

No compromisso mais recente, o grupo de Uberlândia superou o SESI-Bauru por 3 sets a 2, em partida equilibrada, mas com domínio absoluto no tie-break.

Do outro lado, o Minas busca recuperação. A equipe soma apenas três pontos em quatro partidas, com um triunfo e três derrotas, ocupando atualmente a 10ª colocação da tabela.

O cenário aumenta a necessidade de reação do time belo-horizontino nesta fase inicial da competição.

A liderança do torneio está nas mãos do Sada Cruzeiro, que soma 17 pontos após sete jogos – um a mais que o Praia Clube. A equipe celeste sustenta cinco vitórias e duas derrotas no campeonato.

>> Confira a tabela de classificação completa e atualizada

A vitória recente no tie-break reforça a capacidade de reação do elenco e mantém a equipe entre as principais forças da Superliga.

O Minas, por sua vez, atravessa fase de instabilidade. Com apenas um triunfo até aqui, o clube precisa somar pontos para se distanciar da parte inferior da tabela.

As três derrotas acumuladas mostram a necessidade de ajustes, sobretudo no sistema defensivo e na regularidade ofensiva.

Onde assistir Praia Clube x Itambé Minas ao vivo

A partida entre o time de Uberlândia e a equipe de Belo Horizonte terá transmissão exclusivamente pelo VBTV, plataforma de streaming responsável pela cobertura oficial da Superliga Masculina.

A exibição será ao vivo, a partir do horário do jogo, permitindo que os torcedores acompanhem todos os detalhes do confronto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O que é a VBTV?

A Volleyball World TV (VBTV) é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.

O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.

A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.

Ficha técnica de Praia Clube x Minas

  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada
  • Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
  • Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: VBTV (streaming)

Ficha dos jogos da 6ª rodada da Superliga Masculina

  • Goiás 3 x 1 São José dos Campos – 20/11 – 18h30
  • Monte Carmelo 2 x 3 Guarulhos – 20/11 – 19h30
  • Praia Clube x Minas – 21/11 – 18h30
  • Cruzeiro x Suzano Vôlei – 22/11 – 16h00
  • Joinville Vôlei x JF Vôlei – 22/11 – 18h30
  • Vôlei Renata (Campinas) x SESI Bauru – 22/11 – 21h00

SESI-BAURU 2 X 3 PRAIA CLUBE | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: veja resultados e jogos da 6ª rodada
VÔLEI MASCULINO

Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: veja resultados e jogos da 6ª rodada
Tabela de Classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos da 6ª rodada
VOLEI FEMININO

Tabela de Classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos da 6ª rodada

Compartilhe

Tags