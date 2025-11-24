Gerdau Minas x Sancor Maringá ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo coloca frente a frente duas equipes em fases completamente distintas na Superliga; equipe mineira entra na rodada com amplo favoritismo

Gerdau Minas e Sancor Vôlei se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, pela sétima rodada da Superliga Feminina 2025-26.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em fases completamente distintas na Superliga.

O Minas chega embalado por uma campanha perfeita: seis vitórias em seis jogos, 17 pontos e um desempenho que o mantém no topo da tabela com autoridade.

A equipe mineira apresenta solidez em todos os fundamentos e entra na rodada com amplo favoritismo, especialmente pelo ritmo forte que vem impondo desde o início da competição.

Do outro lado, o Sancor Vôlei tenta desafiar a lógica. O time soma 6 pontos em 6 partidas, com duas vitórias e quatro derrotas, e ocupa a faixa intermediária da classificação.

Onde assistir Gerdau Minas x Sancor Maringá



O confronto desta segunda-feira (24) entre Minas e Maringá terá transmissão ao vivo e exclusiva da Volleyball World TV (VBTV), plataforma de streaming que exibe partidas de vôlei de diferentes torneios.

A VBTV é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.

O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.

A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.

Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina

Minas x Sancor Maringá – 24/11, às 18h30

Fluminense x Barueri – 24/11, às 18h30

Osasco x Sesc RJ Flamengo – 24/11, às 21h00

Praia Clube x Batavo Mackenzie – 25/11, às 18h30

SESI Bauru x Brasília Vôlei – 25/11, às 21h00

Tijuca x Renasce Sorocaba – 26/11, às 18h30

MINAS 3 X 0 TIJUCA | MELHORES MOMENTOS