Gerdau Minas x Sancor Maringá ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
Duelo coloca frente a frente duas equipes em fases completamente distintas na Superliga; equipe mineira entra na rodada com amplo favoritismo
Gerdau Minas e Sancor Vôlei se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, pela sétima rodada da Superliga Feminina 2025-26.
O duelo coloca frente a frente duas equipes em fases completamente distintas na Superliga.
O Minas chega embalado por uma campanha perfeita: seis vitórias em seis jogos, 17 pontos e um desempenho que o mantém no topo da tabela com autoridade.
A equipe mineira apresenta solidez em todos os fundamentos e entra na rodada com amplo favoritismo, especialmente pelo ritmo forte que vem impondo desde o início da competição.
Do outro lado, o Sancor Vôlei tenta desafiar a lógica. O time soma 6 pontos em 6 partidas, com duas vitórias e quatro derrotas, e ocupa a faixa intermediária da classificação.
Onde assistir Gerdau Minas x Sancor Maringá
O confronto desta segunda-feira (24) entre Minas e Maringá terá transmissão ao vivo e exclusiva da Volleyball World TV (VBTV), plataforma de streaming que exibe partidas de vôlei de diferentes torneios.
A VBTV é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.
O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.
A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.
Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina
- Minas x Sancor Maringá – 24/11, às 18h30
- Fluminense x Barueri – 24/11, às 18h30
- Osasco x Sesc RJ Flamengo – 24/11, às 21h00
- Praia Clube x Batavo Mackenzie – 25/11, às 18h30
- SESI Bauru x Brasília Vôlei – 25/11, às 21h00
- Tijuca x Renasce Sorocaba – 26/11, às 18h30
