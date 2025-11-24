fechar
Volei |

Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Flu tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui; veja detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/11/2025 às 11:49
Jogadoras do Fluminense na Superliga Feminina
Jogadoras do Fluminense na Superliga Feminina - GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Clique aqui e escute a matéria

A sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 começa nesta segunda-feira (24) com um confronto protagonizado por duas equipes em momentos opostos da tabela.

Fluminense tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui. Eles se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Hebraica Rio. 

>> Clique aqui para conferir a tabela de classificação atualizada!

Onde assistir Fluminense x Barueri hoje (24)

O confronto entre Fluminense e Paulistano Barueri acontece nesta segunda (24), às 18h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo em diferentes plataformas: Sportv2 (tv fechada), Globoplay (streaming) e VBTV (streaming).

O que é a VBTV?

A Volleyball World TV (VBTV) é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.

O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.

A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.

Ficha Técnica de Fluminense x Barueri

  • Data: 24/11 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Rodada: 7ª rodada da Superliga Feminina 2025-26
  • Onde assistir: Sportv2, Globoplay e VBTV

Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina

  • Minas x Unilife Maringá – 24/11, às 18h30
  • Fluminense x Barueri – 24/11, às 18h30
  • Osasco x Sesc RJ Flamengo – 24/11, às 21h00
  • Praia Clube x Batavo Mackenzie – 25/11, às 18h30
  • SESI Bauru x Brasília Vôlei – 25/11, às 21h00
  • Tijuca x Renasce Sorocaba – 26/11, às 18h30

OSASCO 3 X 0 PAULISTANO BARUERI | MELHORES MOMENTOS

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
VOLEI FEMININO

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
35ª rodada

Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags