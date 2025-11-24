Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
Flu tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui; veja detalhes
A sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 começa nesta segunda-feira (24) com um confronto protagonizado por duas equipes em momentos opostos da tabela.
O Fluminense tenta defender seu lugar no G-4 diante do Barueri, que luta para se afastar da parte de baixo e tem apenas uma vitória até aqui. Eles se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Hebraica Rio.
Onde assistir Fluminense x Barueri hoje (24)
O confronto entre Fluminense e Paulistano Barueri acontece nesta segunda (24), às 18h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo em diferentes plataformas: Sportv2 (tv fechada), Globoplay (streaming) e VBTV (streaming).
O que é a VBTV?
A Volleyball World TV (VBTV) é uma plataforma de streaming que oferece transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda de competições de vôlei em diferentes modalidades.
O serviço funciona durante todo o ano e reúne um acervo que supera quatro mil partidas, além de materiais exclusivos de bastidores e produções próprias.
A proposta é centralizar jogos e conteúdos relacionados ao esporte em um único catálogo voltado ao público global.
Ficha Técnica de Fluminense x Barueri
- Data: 24/11 (segunda-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Rodada: 7ª rodada da Superliga Feminina 2025-26
- Onde assistir: Sportv2, Globoplay e VBTV
Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina
- Minas x Unilife Maringá – 24/11, às 18h30
- Fluminense x Barueri – 24/11, às 18h30
- Osasco x Sesc RJ Flamengo – 24/11, às 21h00
- Praia Clube x Batavo Mackenzie – 25/11, às 18h30
- SESI Bauru x Brasília Vôlei – 25/11, às 21h00
- Tijuca x Renasce Sorocaba – 26/11, às 18h30
