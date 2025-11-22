Musa do Flamengo abaixa a calcinha no meio do campo de futebol e agita torcedores
Renata Hausenbak, musa do Flamengo, agitou os torcedores do Mengão ao compartilhar uma foto pra lá de sensual em seu Instagram. O registro faz parte de um ensaio ousado que a gata realizou para representar seu time do coração.
Na imagem, Renata surge abaixando a calcinha no meio do campo de futebol. Ousada, ela ficou com parte do bumbum em evidência e roubou a cena com suas marquinhas sensuais.
“Prazer, musa do Flamengo”, escreveu a morena na legenda do post. Na rede social, seu clique sexy atraiu a atenção dos torcedores do time carioca e ela rapidamente foi cercada por elogios e mensagens empolgantes.
“A musa mais perfeita de todas!”, declarou um rapaz. “Que linda, arrasou muito”, escreveu outro seguidor. “Sou apaixonado nessa linda, a mais gata”, elogiou um outro admirador. “Que espetáculo essa mulher, maravilhosa demais”, afirmou mais um internauta.