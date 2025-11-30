Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Leão vive ótima sequência na temporada na luta contra o rebaixamento, enquanto o Galo tenta conseguir vaga na Copa Sul-Americana de 2026

Clique aqui e escute a matéria

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (30/11), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em partida atrasada da 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Há alguns dias, os clubes estiveram frente a frente em confronto que havia sido adiado da 16ª rodada. Na ocasião, o atacante Deyverson marcou três gols. O duelo ficou no empate em 3 a 3.

O Leão do Pici chega embalado, apesar de estar na 18ª posição, com 37 pontos. A equipe de Martín Palermo vive sua melhor sequência na competição, com sete jogos de invencibilidade.

Do outro lado, o Galo tenta virar a chave após o vice da Copa Sul-Americana. Entretanto, em 12° lugar, tendo 45 pontos na tabela, tenta garantir vaga na próxima edição do mesmo torneio.

Jogadores de Fortaleza e Atlético-MG em disputa de bola - Pedro Souza/Atlético-MG

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Emanuel Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Pierre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Gabriel Milito.

Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online

A transmissão é de exclusividade do Premiere, no pay-per-view. Diante disso, tem retransmissão do sinal no streaming Globoplay. No entanto, sem a versão gratuita. Só para assinantes.

1. Abra o Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.

2. Faça login com sua conta ou assine o plano disponível ( veja os detalhes ).



). 3. Procure por Fortaleza x Atlético-MG na aba "Ao Vivo".

Vídeo: Resultado de Fortaleza x Atlético-MG em tempo real

Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube dos dois clubes. Os canais Getv e CazéTV, que possuem os direitos da plataforma, escolheram outros jogos.

Ficha técnica – Fortaleza x Atlético-MG