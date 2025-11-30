Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
O Leão vive ótima sequência na temporada na luta contra o rebaixamento, enquanto o Galo tenta conseguir vaga na Copa Sul-Americana de 2026
Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (30/11), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em partida atrasada da 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
Há alguns dias, os clubes estiveram frente a frente em confronto que havia sido adiado da 16ª rodada. Na ocasião, o atacante Deyverson marcou três gols. O duelo ficou no empate em 3 a 3.
O Leão do Pici chega embalado, apesar de estar na 18ª posição, com 37 pontos. A equipe de Martín Palermo vive sua melhor sequência na competição, com sete jogos de invencibilidade.
Do outro lado, o Galo tenta virar a chave após o vice da Copa Sul-Americana. Entretanto, em 12° lugar, tendo 45 pontos na tabela, tenta garantir vaga na próxima edição do mesmo torneio.
Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Emanuel Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Pierre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Gabriel Milito.
Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online
A transmissão é de exclusividade do Premiere, no pay-per-view. Diante disso, tem retransmissão do sinal no streaming Globoplay. No entanto, sem a versão gratuita. Só para assinantes.
- 1. Abra o Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login com sua conta ou assine o plano disponível (veja os detalhes).
- 3. Procure por Fortaleza x Atlético-MG na aba "Ao Vivo".
Vídeo: Resultado de Fortaleza x Atlético-MG em tempo real
Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube dos dois clubes. Os canais Getv e CazéTV, que possuem os direitos da plataforma, escolheram outros jogos.
Ficha técnica – Fortaleza x Atlético-MG
- Competição: Brasileirão Série A – 35ª rodada
- Data: Domingo, 30 de novembro de 2025.
- Hora: 18h30 (Horário de Brasília).
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE).
- Transmissão: Premiere e Globoplay.