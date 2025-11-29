Apesar das fortes chuvas, Vasco goleia, garante permanência e complica Internacional no Brasileirão
O time gaúcho pode entrar na zona de rebaixamento, se o Vitória conquistar um triunfo sobre o Mirassol, neste sábado (29), no Barradão
Clique aqui e escute a matéria
Em um confronto dramático que se estendeu por mais de três horas devido a uma forte chuva, o Club de Regatas Vasco da Gama deu um passo decisivo para garantir sua permanência na elite, aplicando uma goleada de 5 a 1 sobre o Internacional. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu nesta sexta-feira (28) em São Januário e encerrou uma sequência de cinco derrotas do time de Fernando Diniz.
O espetáculo em campo foi dividido em dois momentos de início fulminante do Vasco, com gols marcados em curtos intervalos de tempo em ambas as etapas. O placar foi aberto logo no primeiro minuto, com Andrés Gómez. Aos oito minutos, Rayan ampliou.
Embora Ricardo Mathias tenha descontado no final da primeira etapa para o Inter, a esperança colorada foi rapidamente dissipada no segundo tempo. Novamente Rayan, além de Barros e Nuno Moreira, selaram a goleada vascaína.
Com o resultado expressivo, o Vasco atingiu os 45 pontos, eliminando qualquer chance de rebaixamento. O clube carioca sobe para a 10ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e agora pode concentrar suas atenções nas semifinais da Copa do Brasil, agendadas para dezembro.
Para o Internacional, a situação se complica. A equipe permaneceu com 41 pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada, aumentando a pressão emocional.
Aos 45 minutos do primeiro tempo, um forte temporal atingiu o estádio, alagando completamente o gramado de São Januário. Após cumprido o protocolo de 30 minutos de espera para a normalização das condições, tanto Vasco quanto Internacional manifestaram resistência em retomar o jogo.
O clima ficou tenso quando a arbitragem tentou, por duas vezes, insistir no reinício imediato da partida. Representantes dos dois clubes entraram em atrito com o juiz para solicitar o adiamento.
O técnico Fernando Diniz era um dos mais exaltados, alegando a falta de "jogabilidade", enquanto o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, expressava preocupação com a integridade física dos atletas. Após longas discussões, as equipes concordaram em retornar ao campo para o aquecimento e, em seguida, retomar o duelo.
O Vasco demonstrou uma eficácia notável no início da partida, abrindo 2 a 0 com 100% de aproveitamento nas finalizações. Com apenas um minuto, Andrés Gómez fez uma bela jogada individual para inaugurar o marcador. Aos nove minutos, Rayan recebeu a bola na entrada da área e chutou rasteiro para ampliar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em um momento de baixa na intensidade vascaína, agravado pela chuva, o Internacional conseguiu diminuir. No último lance antes da paralisação, Ricardo Mathias desviou um cruzamento da esquerda, mantendo o Inter na disputa.
Após o longo intervalo forçado, o roteiro seguiu o mesmo. O Vasco voltou a se impor e, com apenas dois minutos, marcou o terceiro: Andrés Gómez cruzou rasteiro após um lançamento longo e Rayan apenas empurrou para o gol.
Aos 11 minutos, Barros precisou de duas tentativas para vencer a defesa colorada. Aproveitando a fragilidade do Inter, Rayan roubou a bola na área e rolou para Nuno Moreira chutar sem ângulo, contando com o erro do goleiro Rochet para fechar a goleada.
A sequência de gols afetou o emocional do Internacional, que se mostrou frágil e errático. O Vasco diminuiu o ritmo e apenas administrou o placar, sendo saudado com o "olé" das arquibancadas, enquanto o adversário não conseguia reagir.
Outros jogos do Brasileirão
Mais dois jogos da 36ª rodada do Brasileirão acontecem neste sábado (29): Vitória x Mirassol (16h) e Ceará x Cruzeiro (21h).
O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 39 pontos, na 17ª posição. Se vencer, coloca o Internacional na degola, já que o Colorado ocupa a 16ª posição com 41 pontos. O adversário Mirassol já está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2026.
No outro jogo, entre Ceará x Cruzeiro, enquanto a Raposa possui o sonho bem distante do título, o Vozão precisa da vitória para não correr risco de rebaixamento. A equipe cearense possui 42 pontos na 14ª colocação e o clube mineiro 68 pontos na 3ª posição - sete a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais.