Apesar das fortes chuvas, Vasco goleia, garante permanência e complica Internacional no Brasileirão

O time gaúcho pode entrar na zona de rebaixamento, se o Vitória conquistar um triunfo sobre o Mirassol, neste sábado (29), no Barradão

Em um confronto dramático que se estendeu por mais de três horas devido a uma forte chuva, o Club de Regatas Vasco da Gama deu um passo decisivo para garantir sua permanência na elite, aplicando uma goleada de 5 a 1 sobre o Internacional. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu nesta sexta-feira (28) em São Januário e encerrou uma sequência de cinco derrotas do time de Fernando Diniz.

O espetáculo em campo foi dividido em dois momentos de início fulminante do Vasco, com gols marcados em curtos intervalos de tempo em ambas as etapas. O placar foi aberto logo no primeiro minuto, com Andrés Gómez. Aos oito minutos, Rayan ampliou.

Embora Ricardo Mathias tenha descontado no final da primeira etapa para o Inter, a esperança colorada foi rapidamente dissipada no segundo tempo. Novamente Rayan, além de Barros e Nuno Moreira, selaram a goleada vascaína.

Com o resultado expressivo, o Vasco atingiu os 45 pontos, eliminando qualquer chance de rebaixamento. O clube carioca sobe para a 10ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e agora pode concentrar suas atenções nas semifinais da Copa do Brasil, agendadas para dezembro.

Para o Internacional, a situação se complica. A equipe permaneceu com 41 pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada, aumentando a pressão emocional.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, um forte temporal atingiu o estádio, alagando completamente o gramado de São Januário. Após cumprido o protocolo de 30 minutos de espera para a normalização das condições, tanto Vasco quanto Internacional manifestaram resistência em retomar o jogo.

O clima ficou tenso quando a arbitragem tentou, por duas vezes, insistir no reinício imediato da partida. Representantes dos dois clubes entraram em atrito com o juiz para solicitar o adiamento.

O técnico Fernando Diniz era um dos mais exaltados, alegando a falta de "jogabilidade", enquanto o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, expressava preocupação com a integridade física dos atletas. Após longas discussões, as equipes concordaram em retornar ao campo para o aquecimento e, em seguida, retomar o duelo.

O Vasco demonstrou uma eficácia notável no início da partida, abrindo 2 a 0 com 100% de aproveitamento nas finalizações. Com apenas um minuto, Andrés Gómez fez uma bela jogada individual para inaugurar o marcador. Aos nove minutos, Rayan recebeu a bola na entrada da área e chutou rasteiro para ampliar.

Em um momento de baixa na intensidade vascaína, agravado pela chuva, o Internacional conseguiu diminuir. No último lance antes da paralisação, Ricardo Mathias desviou um cruzamento da esquerda, mantendo o Inter na disputa.

Após o longo intervalo forçado, o roteiro seguiu o mesmo. O Vasco voltou a se impor e, com apenas dois minutos, marcou o terceiro: Andrés Gómez cruzou rasteiro após um lançamento longo e Rayan apenas empurrou para o gol.

Aos 11 minutos, Barros precisou de duas tentativas para vencer a defesa colorada. Aproveitando a fragilidade do Inter, Rayan roubou a bola na área e rolou para Nuno Moreira chutar sem ângulo, contando com o erro do goleiro Rochet para fechar a goleada.

A sequência de gols afetou o emocional do Internacional, que se mostrou frágil e errático. O Vasco diminuiu o ritmo e apenas administrou o placar, sendo saudado com o "olé" das arquibancadas, enquanto o adversário não conseguia reagir.

Outros jogos do Brasileirão

Mais dois jogos da 36ª rodada do Brasileirão acontecem neste sábado (29): Vitória x Mirassol (16h) e Ceará x Cruzeiro (21h).

O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 39 pontos, na 17ª posição. Se vencer, coloca o Internacional na degola, já que o Colorado ocupa a 16ª posição com 41 pontos. O adversário Mirassol já está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2026.

No outro jogo, entre Ceará x Cruzeiro, enquanto a Raposa possui o sonho bem distante do título, o Vozão precisa da vitória para não correr risco de rebaixamento. A equipe cearense possui 42 pontos na 14ª colocação e o clube mineiro 68 pontos na 3ª posição - sete a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais.