Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Papo vem de derrota contra o São Paulo e precisa vencer para seguir vivo na luta contra o Z-4. Esquadrão quer encaminhar vaga na Libertadores
Clique aqui e escute a matéria
Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
Como chegam as equipes
O clube gaúcho vive uma situação delicada na temporada. Após derrota recente por 2 a 1 para o São Paulo, o Juventude está na vice-lanterna da Série A e precisa vencer para seguir vivo na luta contra a degola.
Do outro lado, o Bahia chega em momento mais tranquilo. O Esquadrão vem de vitória sobre o Vasco e ocupa a sexta posição, o que mantém vivas as chances de buscar vaga na próxima edição da Libertadores.
Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (28/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 36
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.