Onde assistir | Notícia

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Papo vem de derrota contra o São Paulo e precisa vencer para seguir vivo na luta contra o Z-4. Esquadrão quer encaminhar vaga na Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 12:11
Jogadores do Bahia comemoram gol no Brasileirão
Jogadores do Bahia comemoram gol no Brasileirão - Reprodução/ Bahia

Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Como chegam as equipes

O clube gaúcho vive uma situação delicada na temporada. Após derrota recente por 2 a 1 para o São Paulo, o Juventude está na vice-lanterna da Série A e precisa vencer para seguir vivo na luta contra a degola.

Do outro lado, o Bahia chega em momento mais tranquilo. O Esquadrão vem de vitória sobre o Vasco e ocupa a sexta posição, o que mantém vivas as chances de buscar vaga na próxima edição da Libertadores.

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (28/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 36
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

