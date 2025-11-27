Vasco x Inter ao vivo: onde assistir, horário e escalações da 36ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo é direto na luta para escapar do rebaixamento e promete equilíbrio entre duas equipes pressionadas; confira detalhes do confronto

Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sequência da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cruz-maltino soma 42 pontos e aparece na 13ª posição, vivendo momento de oscilação na reta final do torneio.

O Colorado tem 41 pontos, ocupa a 15ª colocação e também busca se afastar da zona de risco.

O duelo é direto na luta para escapar do rebaixamento e promete equilíbrio entre duas equipes pressionadas.

O Vasco atravessa fase complicada, com cinco derrotas consecutivas e o revés recente por 1 a 0 diante do Bahia.

O time de Fernando Diniz espera reagir em casa e deve contar com os retornos de Philippe Coutinho e Victor Luís, embora tenha baixas importantes, como Tchê Tchê e David.

O Internacional, apesar de desempenho um pouco superior na tabela, vem enfrentando dificuldade na conversão de chances ofensivas.

A equipe marcou apenas 12 gols mesmo criando muito, e busca vitória fora de casa para ganhar fôlego contra o Z4. Ramón Díaz deve manter o esquema tradicional e repetir a base titular disponível.

Onde assistir Vasco x Inter

A transmissão será exclusiva do Amazon Prime Video, que exibe a partida em plataforma de streaming diretamente de São Januário, garantindo acesso completo aos assinantes.

Possíveis escalações de Vasco x Inter

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)



Leo Jardim; Lucas Piton, Robert Renan, Carlos Cuesta e Paulo Henrique; Cauan Barros e Hugo Moura; Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Andrés Gómez; Rayan.

Internacional (Técnico: Ramón Díaz)



Sergio Rochet; Alexandro Bernabei, Vitão, Gabriel Mercado e Braian Aguirre; Thiago Maia e Luis Otávio; Johan Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Rafael Borré.

Ficha técnica de Vasco x Inter

Competição : Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada Local : Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Data : 28/11 (sexta-feira)

: 28/11 (sexta-feira) Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

