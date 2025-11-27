Vasco x Inter ao vivo: onde assistir, horário e escalações da 36ª rodada do Brasileirão
Duelo é direto na luta para escapar do rebaixamento e promete equilíbrio entre duas equipes pressionadas; confira detalhes do confronto
Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sequência da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O cruz-maltino soma 42 pontos e aparece na 13ª posição, vivendo momento de oscilação na reta final do torneio.
O Colorado tem 41 pontos, ocupa a 15ª colocação e também busca se afastar da zona de risco.
O Vasco atravessa fase complicada, com cinco derrotas consecutivas e o revés recente por 1 a 0 diante do Bahia.
O time de Fernando Diniz espera reagir em casa e deve contar com os retornos de Philippe Coutinho e Victor Luís, embora tenha baixas importantes, como Tchê Tchê e David.
O Internacional, apesar de desempenho um pouco superior na tabela, vem enfrentando dificuldade na conversão de chances ofensivas.
A equipe marcou apenas 12 gols mesmo criando muito, e busca vitória fora de casa para ganhar fôlego contra o Z4. Ramón Díaz deve manter o esquema tradicional e repetir a base titular disponível.
Onde assistir Vasco x Inter
A transmissão será exclusiva do Amazon Prime Video, que exibe a partida em plataforma de streaming diretamente de São Januário, garantindo acesso completo aos assinantes.
Possíveis escalações de Vasco x Inter
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
- Leo Jardim; Lucas Piton, Robert Renan, Carlos Cuesta e Paulo Henrique; Cauan Barros e Hugo Moura; Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Andrés Gómez; Rayan.
Internacional (Técnico: Ramón Díaz)
- Sergio Rochet; Alexandro Bernabei, Vitão, Gabriel Mercado e Braian Aguirre; Thiago Maia e Luis Otávio; Johan Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Rafael Borré.
Ficha técnica de Vasco x Inter
- Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
- Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 28/11 (sexta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
