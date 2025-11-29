fechar
Sport | Notícia

Vitória bate Mirassol e coloca Internacional na zona de rebaixamento do Brasileirão

Reta final da competição promete muita emoção, já que ainda restam duas vagas em aberto na degola após os rebaixamentos de Juventude e Sport

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/11/2025 às 21:00 | Atualizado em 29/11/2025 às 21:03
Matheusinho em comemoração de gol para o Vitória sobre o Mirassol
Matheusinho em comemoração de gol para o Vitória sobre o Mirassol - JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO

Em uma partida crucial pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol neste sábado (30), jogando com casa cheia, no Barradão. O resultado mantém o Rubro-Negro baiano vivo na luta contra o rebaixamento, ao mesmo tempo em que coloca o Internacional na zona de perigo (Z-4).

O placar foi inaugurado ainda no primeiro tempo: após um cruzamento de Erick, o goleiro Walter, do Mirassol, falhou, e Halter aproveitou o rebote para mandar a bola para as redes. A vitória foi selada na etapa final, quando o VAR recomendou a revisão de uma infração na área sobre Dudu. O árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou o pênalti, convertido com precisão por Matheuzinho no canto esquerdo.

Situação na Série A

Com o triunfo, o Vitória alcançou 42 pontos e subiu para a 15ª colocação, ultrapassando o Santos (41) e empurrando o Colorado para o Z-4. Já o Mirassol, que permaneceu com 63 pontos e na quarta posição, desperdiçou a chance de se distanciar no G4.

O jogo

O primeiro tempo apresentou táticas distintas: o Mirassol focava na posse de bola e na construção desde a defesa, enquanto o Vitória apostava em transições rápidas para explorar os espaços do adversário.

O time visitante dominava o meio, mas encontrava uma defesa Rubro-Negra bem postada, bloqueando finalizações. O gol de Halter surgiu de uma jogada aérea que culminou na falha do goleiro. Após o gol, o Vitória recuou, e o Mirassol quase empatou em chute de Alesson no travessão.

O ritmo acelerou no segundo tempo. O Mirassol pressionou, criando chances neutralizadas pela defesa e por intervenções de Thiago Couto, que se destacou como o melhor jogador em campo.

O Vitória aproveitou os contra-ataques e quase ampliou com Baralhas. A confirmação do pênalti pelo VAR e a cobrança certeira de Matheuzinho definiram o placar final.

