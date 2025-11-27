Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada
Tropeços de Flamengo e Palmeiras deixaram o clima ainda mais tenso: o Fla ficou no 1 a 1 com o Galo, enquanto o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Grêmio
Clique aqui e escute a matéria
A briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entra na reta final com Flamengo e Palmeiras separados por cinco pontos e apenas duas rodadas restantes.
Os tropeços de ambos na terça-feira (25) deixaram o clima ainda mais tenso: o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Grêmio em Porto Alegre.
O impacto foi direto na tabela, favorecendo os rubro-negros, que mantiveram a dianteira. Com 75 pontos em 36 jogos, o Flamengo sustenta a liderança.
Mesmo sem vencer o Galo, o time permanece com uma margem que lhe permite depender apenas de si.
Dois triunfos nas rodadas finais bastam, e até combinações mais simples podem garantir a taça.
O Palmeiras estacionou nos 70 pontos após a derrota para o Grêmio. Foi um revés pesado, porque diminuiu a margem de erro a praticamente zero.
Agora, o time precisa vencer seus jogos e torcer por pelo menos um tropeço do Flamengo, derrota ou empate, para reabrir a disputa.
A tabela mostra que Cruzeiro (68 pontos) e Mirassol (63) fazem campanhas fortes, mas já não têm margem para alcançar a liderança. Assim, a disputa pelo título se resume realmente a Flamengo e Palmeiras.
Tabela de Classificação do Brasileirão 2025
- Flamengo: 75 pontos, 36 jogos (22 vitórias, 9 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 50.
- Palmeiras: 70 pontos, 36 jogos (21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas), saldo de gols: 28.
- Cruzeiro: 68 pontos, 35 jogos (19 vitórias, 11 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 27.
- Mirassol: 63 pontos, 35 jogos (17 vitórias, 12 empates, 6 derrotas), saldo de gols: 24.
- Botafogo: 58 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 10 empates, 9 derrotas), saldo de gols: 18.
- Bahia: 56 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 8 empates, 11 derrotas), saldo de gols: 4.
- Fluminense: 55 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 7 empates, 12 derrotas), saldo de gols: 2.
- São Paulo: 48 pontos, 35 jogos (13 vitórias, 9 empates, 13 derrotas), saldo de gols: 0.
- Grêmio: 46 pontos, 36 jogos (12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -6.
- Bragantino: 45 pontos, 36 jogos (13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -14.
- Corinthians: 45 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 9 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -4.
- Atlético-MG: 45 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 12 empates, 12 derrotas), saldo de gols: -2.
- Vasco: 42 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -2.
- Ceará: 42 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -3.
- Internacional: 41 pontos, 35 jogos (10 vitórias, 11 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -8.
- Vitória: 39 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 12 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -16.
- Santos: 38 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -14.
- Fortaleza: 37 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 10 empates, 16 derrotas), saldo de gols: -15.
- Juventude: 33 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 6 empates, 20 derrotas), saldo de gols: -31.
- Sport: 17 pontos, 35 jogos (2 vitórias, 11 empates, 22 derrotas), saldo de gols: -38.
Com o Flamengo em vantagem e o Palmeiras pressionado, o campeonato chega às últimas rodadas com clima de decisão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O empate dos rubro-negros e a derrota alviverde na terça transformaram a corrida pelo título em um duelo de eficiência final.
O caminho está desenhado: o Flamengo está perto, mas o Palmeiras ainda tenta manter a chama acesa.
Calendário de jogos da 36ª rodada do Brasileirão
- Atlético-MG 1 x 1 Flamengo
- Grêmio 3 x 2 Palmeiras
- Bragantino 0 x 1 Fortaleza
- Fluminense x São Paulo – hoje, às 20h30
- Juventude x Bahia – 28/11, às 19h00
- Vasco x Internacional – 28/11, às 19h30
- Santos x Sport – 28/11, às 21h30
- Vitória x Mirassol – 29/11, às 16h00
- Ceará x Cruzeiro – 29/11, às 21h00
- Corinthians x Botafogo – 30/11, às 16h00
ATLÉTICO-MG 1 X 1 FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS