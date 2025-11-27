Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tropeços de Flamengo e Palmeiras deixaram o clima ainda mais tenso: o Fla ficou no 1 a 1 com o Galo, enquanto o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Grêmio

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entra na reta final com Flamengo e Palmeiras separados por cinco pontos e apenas duas rodadas restantes.

Os tropeços de ambos na terça-feira (25) deixaram o clima ainda mais tenso: o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Grêmio em Porto Alegre.

O impacto foi direto na tabela, favorecendo os rubro-negros, que mantiveram a dianteira. Com 75 pontos em 36 jogos, o Flamengo sustenta a liderança.

Mesmo sem vencer o Galo, o time permanece com uma margem que lhe permite depender apenas de si.

Dois triunfos nas rodadas finais bastam, e até combinações mais simples podem garantir a taça.

O Palmeiras estacionou nos 70 pontos após a derrota para o Grêmio. Foi um revés pesado, porque diminuiu a margem de erro a praticamente zero.

Agora, o time precisa vencer seus jogos e torcer por pelo menos um tropeço do Flamengo, derrota ou empate, para reabrir a disputa.

A tabela mostra que Cruzeiro (68 pontos) e Mirassol (63) fazem campanhas fortes, mas já não têm margem para alcançar a liderança. Assim, a disputa pelo título se resume realmente a Flamengo e Palmeiras.

Tabela de Classificação do Brasileirão 2025

Flamengo: 75 pontos, 36 jogos (22 vitórias, 9 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 50.

Palmeiras: 70 pontos, 36 jogos (21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas), saldo de gols: 28.

Cruzeiro: 68 pontos, 35 jogos (19 vitórias, 11 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 27.

Mirassol: 63 pontos, 35 jogos (17 vitórias, 12 empates, 6 derrotas), saldo de gols: 24.

Botafogo: 58 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 10 empates, 9 derrotas), saldo de gols: 18.

Bahia: 56 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 8 empates, 11 derrotas), saldo de gols: 4.

Fluminense: 55 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 7 empates, 12 derrotas), saldo de gols: 2.

São Paulo: 48 pontos, 35 jogos (13 vitórias, 9 empates, 13 derrotas), saldo de gols: 0.

Grêmio: 46 pontos, 36 jogos (12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -6.

Bragantino: 45 pontos, 36 jogos (13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -14.

Corinthians: 45 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 9 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -4.

Atlético-MG: 45 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 12 empates, 12 derrotas), saldo de gols: -2.

Vasco: 42 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -2.

Ceará: 42 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -3.

Internacional: 41 pontos, 35 jogos (10 vitórias, 11 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -8.

Vitória: 39 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 12 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -16.

Santos: 38 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -14.

Fortaleza: 37 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 10 empates, 16 derrotas), saldo de gols: -15.

Juventude: 33 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 6 empates, 20 derrotas), saldo de gols: -31.

Sport: 17 pontos, 35 jogos (2 vitórias, 11 empates, 22 derrotas), saldo de gols: -38.

Com o Flamengo em vantagem e o Palmeiras pressionado, o campeonato chega às últimas rodadas com clima de decisão.

O empate dos rubro-negros e a derrota alviverde na terça transformaram a corrida pelo título em um duelo de eficiência final.

O caminho está desenhado: o Flamengo está perto, mas o Palmeiras ainda tenta manter a chama acesa.

Calendário de jogos da 36ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG 1 x 1 Flamengo

Grêmio 3 x 2 Palmeiras

Bragantino 0 x 1 Fortaleza

Fluminense x São Paulo – hoje, às 20h30

Juventude x Bahia – 28/11, às 19h00

Vasco x Internacional – 28/11, às 19h30

Santos x Sport – 28/11, às 21h30

Vitória x Mirassol – 29/11, às 16h00

Ceará x Cruzeiro – 29/11, às 21h00

Corinthians x Botafogo – 30/11, às 16h00

