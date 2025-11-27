fechar
Brasileirao | Notícia

Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada

Tropeços de Flamengo e Palmeiras deixaram o clima ainda mais tenso: o Fla ficou no 1 a 1 com o Galo, enquanto o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Grêmio

Por Thiago Seabra Publicado em 27/11/2025 às 10:32
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2025
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entra na reta final com Flamengo e Palmeiras separados por cinco pontos e apenas duas rodadas restantes.

Os tropeços de ambos na terça-feira (25) deixaram o clima ainda mais tenso: o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Grêmio em Porto Alegre.

O impacto foi direto na tabela, favorecendo os rubro-negros, que mantiveram a dianteira. Com 75 pontos em 36 jogos, o Flamengo sustenta a liderança.

Mesmo sem vencer o Galo, o time permanece com uma margem que lhe permite depender apenas de si.

Dois triunfos nas rodadas finais bastam, e até combinações mais simples podem garantir a taça.

O Palmeiras estacionou nos 70 pontos após a derrota para o Grêmio. Foi um revés pesado, porque diminuiu a margem de erro a praticamente zero.

Leia Também

Agora, o time precisa vencer seus jogos e torcer por pelo menos um tropeço do Flamengo, derrota ou empate, para reabrir a disputa.

A tabela mostra que Cruzeiro (68 pontos) e Mirassol (63) fazem campanhas fortes, mas já não têm margem para alcançar a liderança. Assim, a disputa pelo título se resume realmente a Flamengo e Palmeiras.

Tabela de Classificação do Brasileirão 2025

  1. Flamengo: 75 pontos, 36 jogos (22 vitórias, 9 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 50.
  2. Palmeiras: 70 pontos, 36 jogos (21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas), saldo de gols: 28.
  3. Cruzeiro: 68 pontos, 35 jogos (19 vitórias, 11 empates, 5 derrotas), saldo de gols: 27.
  4. Mirassol: 63 pontos, 35 jogos (17 vitórias, 12 empates, 6 derrotas), saldo de gols: 24.
  5. Botafogo: 58 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 10 empates, 9 derrotas), saldo de gols: 18.
  6. Bahia: 56 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 8 empates, 11 derrotas), saldo de gols: 4.
  7. Fluminense: 55 pontos, 35 jogos (16 vitórias, 7 empates, 12 derrotas), saldo de gols: 2.
  8. São Paulo: 48 pontos, 35 jogos (13 vitórias, 9 empates, 13 derrotas), saldo de gols: 0.
  9. Grêmio: 46 pontos, 36 jogos (12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -6.
  10. Bragantino: 45 pontos, 36 jogos (13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -14.
  11. Corinthians: 45 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 9 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -4.
  12. Atlético-MG: 45 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 12 empates, 12 derrotas), saldo de gols: -2.
  13. Vasco: 42 pontos, 35 jogos (12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas), saldo de gols: -2.
  14. Ceará: 42 pontos, 35 jogos (11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -3.
  15. Internacional: 41 pontos, 35 jogos (10 vitórias, 11 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -8.
  16. Vitória: 39 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 12 empates, 14 derrotas), saldo de gols: -16.
  17. Santos: 38 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas), saldo de gols: -14.
  18. Fortaleza: 37 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 10 empates, 16 derrotas), saldo de gols: -15.
  19. Juventude: 33 pontos, 35 jogos (9 vitórias, 6 empates, 20 derrotas), saldo de gols: -31.
  20. Sport: 17 pontos, 35 jogos (2 vitórias, 11 empates, 22 derrotas), saldo de gols: -38.

Com o Flamengo em vantagem e o Palmeiras pressionado, o campeonato chega às últimas rodadas com clima de decisão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O empate dos rubro-negros e a derrota alviverde na terça transformaram a corrida pelo título em um duelo de eficiência final.

O caminho está desenhado: o Flamengo está perto, mas o Palmeiras ainda tenta manter a chama acesa.

Calendário de jogos da 36ª rodada do Brasileirão

  • Atlético-MG 1 x 1 Flamengo
  • Grêmio 3 x 2 Palmeiras
  • Bragantino 0 x 1 Fortaleza
  • Fluminense x São Paulo – hoje, às 20h30
  • Juventude x Bahia – 28/11, às 19h00
  • Vasco x Internacional – 28/11, às 19h30
  • Santos x Sport – 28/11, às 21h30
  • Vitória x Mirassol – 29/11, às 16h00
  • Ceará x Cruzeiro – 29/11, às 21h00
  • Corinthians x Botafogo – 30/11, às 16h00

ATLÉTICO-MG 1 X 1 FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Flamengo não consegue passar pelo Atlético-MG e deixa escapar o título antecipado
Brasileirão

Flamengo não consegue passar pelo Atlético-MG e deixa escapar o título antecipado
Transmissão Red Bull Bragantino x Fortaleza ao vivo online grátis? confira onde assistir
Campeonato Brasileiro

Transmissão Red Bull Bragantino x Fortaleza ao vivo online grátis? confira onde assistir

Compartilhe

Tags