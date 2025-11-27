fechar
Fluminense x São Paulo ao vivo hoje (27): onde assistir e horário da 36ª rodada do Brasileirão

Tricolor das Laranjeiras pode garantir vaga na Libertadores em caso de triunfo diante da torcida no Maracanã; saiba detalhes do duelo

Por Thiago Seabra Publicado em 27/11/2025 às 9:41
Imagem do confronto entre Palmeiras e Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão
Imagem do confronto entre Palmeiras e Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e São Paulo duelam nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras ocupa a sétima posição, com 55 pontos, e pode garantir vaga na Libertadores em caso de triunfo diante da torcida.

Já o clube paulista está em oitavo, com 48 pontos, e também segue firme na briga por um lugar na competição continental.

O encontro marca ainda o reencontro de Luis Zubeldía com seu ex-time, enquanto Hernán Crespo busca manter a reação na reta final da Série A.

O Fluminense chega embalado por quatro partidas sem derrota na competição, incluindo empate sem gols com o Palmeiras na rodada anterior.

Antes disso, o clube das Laranjeiras levou a melhor sobre o Flamengo no clássico. A equipe mantém 100% de aproveitamento como mandante desde a chegada de Zubeldía.

O Tricolor Paulista, por sua vez, venceu o Juventude por 2 a 1 na última rodada, encerrando sequência negativa. A equipe de Crespo precisa pontuar fora de casa para seguir viva na disputa pela pré-Libertadores.

Onde assistir Fluminense x São Paulo

A transmissão do duelo será feita pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo sportv, na TV fechada.

Os canais exibem o confronto diretamente do Maracanã, oferecendo opções variadas aos torcedores que desejam acompanhar o encontro ao vivo.

Prováveis formações de Fluminense x São Paulo

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

  • Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

  • Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e Patryck; Rigoni e Tapia.

Calendário de jogos da 36ª rodada do Brasileirão

  • Atlético-MG 1 x 1 Flamengo
  • Grêmio 3 x 2 Palmeiras
  • Bragantino 0 x 1 Fortaleza
  • Fluminense x São Paulo – hoje, às 20h30
  • Juventude x Bahia – 28/11, às 19h00
  • Vasco x Internacional – 28/11, às 19h30
  • Santos x Sport – 28/11, às 21h30
  • Vitória x Mirassol – 29/11, às 16h00
  • Ceará x Cruzeiro – 29/11, às 21h00
  • Corinthians x Botafogo – 30/11, às 16h00

PALMEIRAS 0 X 0 FLUMINENSE | MELHORES MOMENTOS

