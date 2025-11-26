Transmissão Red Bull Bragantino x Fortaleza ao vivo online grátis? confira onde assistir
Leão do Pici segue na zona de rebaixamento apesar de vitória sobre o Bahia na rodada anterior. Massa Bruta vem de derrota diante do Flamengo
O Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (26/11), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Onde assistir Red Bull Bragantino x Fortaleza ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Como chegam as equipes
O Massa Bruta busca recuperação após tropeço recente. Na última rodada, o Massa Bruta sofreu derrota para o Flamengo, o que aumentou a pressão para conquistar a vitória em casa. O time paulista está em nono lugar na tabela.
Já o Fortaleza vive um momento de pressão. O Leão do Pici ocupa a 18ª colocação na tabela, o que torna cada partida decisiva para sua permanência na elite. Na rodada anterior, a equipe venceu o Bahia, por 3 a 2.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 36
- Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Fortaleza: Brenno; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.