Transmissão Juventude x Bahia ao vivo online grátis? confira onde assistir
Papo vem de derrota contra o São Paulo e precisa vencer para seguir vivo na luta contra o Z-4. Esquadrão possui vaga encaminhada na Libertadores
Clique aqui e escute a matéria
Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), com exclusividade.
Como chegam as equipes
O Juventude chega pressionado para o confronto. O clube está atualmente na zona de rebaixamento, onde ocupa a 19ª posição, com 33 pontos.
A equipe vem de derrota para o São Paulo e sabe que um tropeço diante do Bahia, especialmente somado a resultados de rivais diretos, pode selar sua queda para a Série B.
Do outro lado, o Bahia vive cenário bastante distinto. O clube aparece na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, com 56 pontos, ainda lutando por vaga direta à Libertadores.
Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (28/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 36
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.