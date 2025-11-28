fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Juventude x Bahia ao vivo online grátis? confira onde assistir

Papo vem de derrota contra o São Paulo e precisa vencer para seguir vivo na luta contra o Z-4. Esquadrão possui vaga encaminhada na Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/11/2025 às 17:00
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia na temporada 2025
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia na temporada 2025 - Letícia Martins/Bahia

Clique aqui e escute a matéria

Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), com exclusividade.

Como chegam as equipes

O Juventude chega pressionado para o confronto. O clube está atualmente na zona de rebaixamento, onde ocupa a 19ª posição, com 33 pontos. 

A equipe vem de derrota para o São Paulo e sabe que um tropeço diante do Bahia, especialmente somado a resultados de rivais diretos, pode selar sua queda para a Série B.

Do outro lado, o Bahia vive cenário bastante distinto. O clube aparece na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, com 56 pontos, ainda lutando por vaga direta à Libertadores.

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (28/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 36
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Onde Assistir: Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Leia também

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Campeonato Brasileiro

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada
TABELA

Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada: veja briga pelo título e próximos confrontos da 36ª rodada

Compartilhe

Tags