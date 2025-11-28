Resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11): Veja o placar parcial e gols
A partida, válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (28), interessa apenas ao Peixe, já que o Leão está rebaixado
Santos x Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28). O duelo, que acontece na Vila Belmiro, é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Ainda no primeiro tempo, o Peixe abriu o placar com um golaço do atacante Neymar. O passe foi dado pelo ex-jogador rubro-negro Guilherme. Também antes do intervalo, em um lance bizarro, o Sport marcou um gol contra.
Após cobrança do escanteio, a bola bateu na trave e sobrou na pequena área. Rafael Thyere chutou para afastar, só que a bola bateu em Lucas Kal e acabou dentro do gol.
Veja o resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11)
Matéria em atualização