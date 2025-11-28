fechar
Sport | Notícia

Resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11): Veja o placar parcial e gols

A partida, válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (28), interessa apenas ao Peixe, já que o Leão está rebaixado

Por Davi Saboya Publicado em 28/11/2025 às 22:12
Lucas Lima, meia do Sport e que possui uma longa passagem no Santos
Lucas Lima, meia do Sport e que possui uma longa passagem no Santos - Paulo Paiva/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Santos x Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28). O duelo, que acontece na Vila Belmiro, é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

Ainda no primeiro tempo, o Peixe abriu o placar com um golaço do atacante Neymar. O passe foi dado pelo ex-jogador rubro-negro Guilherme. Também antes do intervalo, em um lance bizarro, o Sport marcou um gol contra.

Após cobrança do escanteio, a bola bateu na trave e sobrou na pequena área. Rafael Thyere chutou para afastar, só que a bola bateu em Lucas Kal e acabou dentro do gol.

Veja o resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria em atualização

Leia também

Neymar vai jogar contra o Sport? Entenda a situação do camisa 10 do Santos
Neymar

Neymar vai jogar contra o Sport? Entenda a situação do camisa 10 do Santos
Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Arruda

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto

Compartilhe

Tags