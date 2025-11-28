Resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11): Veja o placar parcial e gols

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A partida, válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (28), interessa apenas ao Peixe, já que o Leão está rebaixado

Clique aqui e escute a matéria

Santos x Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28). O duelo, que acontece na Vila Belmiro, é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, o Peixe abriu o placar com um golaço do atacante Neymar. O passe foi dado pelo ex-jogador rubro-negro Guilherme. Também antes do intervalo, em um lance bizarro, o Sport marcou um gol contra.

Após cobrança do escanteio, a bola bateu na trave e sobrou na pequena área. Rafael Thyere chutou para afastar, só que a bola bateu em Lucas Kal e acabou dentro do gol.

Veja o resultado do jogo do Santos x Sport hoje (28/11)

Matéria em atualização