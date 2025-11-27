Após nova lesão, sensitiva explica situação de Neymar: ‘Amarração’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Márcia Sensitiva, durante participação no Melhor da Tarde, contou que Neymar é vítima de “amarração”. O craque do Santos voltou a lesionar o joelho nesta semana e, ao que tudo indica, não jogará mais neste ano.

“O Neymar é magiadíssimo. Espíritos das trevas que são pagos para isso, uma mulher fez uma amarração para ele. Ele precisa de um exorcismo de São Bento. Um banho de São Bento. Ele está bem, quebra, ele segue, quebra. É uma amarração. Não é olho gordo; olho gordo perde só dinheiro, e o dinheiro dele quem cuida é o pai“, explicou.

A sensitiva lembrou que o jogador é evangélico e reforçou o banho de São Bento para ele se livrar da fase ruim profissionalmente. “É uma amarração. Uma mulher que faz uma amarração para um homem, uma magia. Ou alguém que fala: ‘Vamos ver se esse cara vai jogar, a gente vai arrebentar ele’ […]. É que ele é evangélico, faça uma campanha, faça alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, um exorcismo de São Bento nesse menino, porque não vai [melhorar sozinho]”, disparou.

Márcia Sensitiva frisou que, enquanto Neymar estiver sendo alvo de “amarração”, dificilmente a vida dele volta a decolar. “Certeza que esse menino está amarradão, e as coisas não andam. Ele está no meio do campo e quebra. É para ele não ir, não vai para a seleção, não vai para isso, não vai para aquilo. Tenha santa paciência, tem que fazer uma limpeza nesse rapaz”.