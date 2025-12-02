Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Após conquistar a Libertadores, a equipe do Mengão mira o título do Brasileirão, enquanto o Ceará busca entrar na zona da Sul-Americana.
Clique aqui e escute a matéria
Flamengo e Ceará se enfrentam na terça-feira, 23 de dezembro de 2025, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Como chegam as equipes?
Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras por 1 a 0, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Na liderança, com 75 pontos, o Rubro-Negro pode confirmar o título em caso de vitória. No momento, o Verdão é o segundo colocado, com 70 pontos.
Em 36 jogos disputados no torneio nacional, a equipe comandada por Filipe Luís soma 22 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 69%.
Por outro lado, o Ceará tenta entrar na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Em 14º lugar, com 43 pontos, o Vozão está a dois do Atlético-MG. Na última rodada, a equipe empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Flamengo e Ceará, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GeTV (Youtube).
Ficha de Jogo
- Confronto: Flamengo x Ceará
- Data: 23/12/2025 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: TV Globo, Premiere e GeTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Flamengo
Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.