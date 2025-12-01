Globo tem audiência absurda com final da Libertadores
A Globo, no último sábado (29), teve uma audiência surpreendente com a final da Libertadores, comandada por Palmeiras x Flamengo.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o jogo conquistou 27 pontos e com picos de 32 na Grande São Paulo em pleno sábado! O time carioca acabou vencendo por 1 a 0, com Danilo salvando o time.
No Rio de Janeiro, a audiência também foi absurda. A partida deu à Globo 37 pontos de audiência e picos de 41! Algo bastante raro para os padrões da TV aberta atualmente. Já no PNT (Painel Nacional de Televisão), a média do jogo ficou em 30 pontos, com picos de 34. A partida foi um estouro em Manaus, Belém e Fortaleza.
Quem se deu bem foi o novo canal esportivo do YouTube da Globo, o GE TV, que alcançou mais de 4 milhões de aparelhos conectados. Foi a maior estreia do canal desde que foi lançado.
