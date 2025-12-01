fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/12/2025 às 8:22
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (02), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Peter Pan.

Ficha Técnica:

Peter Pan

Título Original: Pan

País de Origem: Australiana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Joe Wright

Elenco: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman

Classe: Fantasia/Fantástico, Aventura

Sinopse:

Peter, que vive em um orfanato, é levado a um mundo chamado Terra do Nunca, onde vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags