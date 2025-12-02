fechar
Brasileirao | Notícia

Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão? Entenda

Com apenas dois jogos restantes, o Flamengo precisa de uma vitória para garantir o título matematicamente, mantendo total controle da disputa.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/12/2025 às 11:01
Zagueiro Danilo comemora gol na final da Libertadores contra o Palmeiras
Zagueiro Danilo comemora gol na final da Libertadores contra o Palmeiras - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O Flamengo entra na reta final do Brasileirão com vantagem consistente na liderança. O time soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras e seis à frente do Cruzeiro.

Com apenas dois jogos restantes para cada equipe, o clube rubro-negro precisa de uma vitória para garantir matematicamente o título, independentemente dos demais resultados. A diferença no número de vitórias e no saldo de gols reforça o controle da disputa.

O Flamengo tem 22 vitórias e saldo de 50 gols, números muito superiores aos dos concorrentes diretos. O Palmeiras soma 21 vitórias e saldo de 28, enquanto o Cruzeiro tem 19 vitórias e 27 de saldo.

Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão?

Caso o Palmeiras perca o próximo jogo, a equipe comandada por Abel Ferreira não terá mais condições matemáticas de alcançar o Flamengo na disputa pelo título, o que fará com que o time de Filipe Luís seja campeão já na próxima rodada.

A única equipe que ainda poderia igualar a pontuação do rubro-negro seria o Cruzeiro, desde que vença suas duas últimas partidas e o time carioca seja derrotado nas rodadas restantes.

No entanto, mesmo nesse cenário, o Cruzeiro não teria chances reais de conquistar o campeonato devido à grande diferença no número de vitórias e no saldo de gols, fatores que reforçam o controle do Flamengo na reta final do Brasileirão.

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

Restam apenas dois jogos para cada equipe

  1. Flamengo – 75 pontos
  2. Palmeiras – 70 pontos
  3. Cruzeiro – 69 pontos
  4. Mirassol – 63 pontos
  5. Botafogo – 59 pontos
  6. Fluminense – 58 pontos
  7. Bahia – 57 pontos
  8. São Paulo – 48 pontos
  9. Corinthians – 46 pontos
  10. Grêmio – 46 pontos
  11. Vasco – 45 pontos
  12. Bragantino – 45 pontos
  13. Atlético-MG – 45 pontos
  14. Ceará – 43 pontos
  15. Vitória – 42 pontos
  16. Santos – 41 pontos
  17. Internacional – 41 pontos
  18. Fortaleza – 40 pontos
  19. Juventude – 34 pontos
  20. Sport – 17 pontos

Quais os times que serão rebaixados à Série B 2026? Confira análise

