Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão? Entenda
Com apenas dois jogos restantes, o Flamengo precisa de uma vitória para garantir o título matematicamente, mantendo total controle da disputa.
Clique aqui e escute a matéria
O Flamengo entra na reta final do Brasileirão com vantagem consistente na liderança. O time soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras e seis à frente do Cruzeiro.
Com apenas dois jogos restantes para cada equipe, o clube rubro-negro precisa de uma vitória para garantir matematicamente o título, independentemente dos demais resultados. A diferença no número de vitórias e no saldo de gols reforça o controle da disputa.
O Flamengo tem 22 vitórias e saldo de 50 gols, números muito superiores aos dos concorrentes diretos. O Palmeiras soma 21 vitórias e saldo de 28, enquanto o Cruzeiro tem 19 vitórias e 27 de saldo.
Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão?
Caso o Palmeiras perca o próximo jogo, a equipe comandada por Abel Ferreira não terá mais condições matemáticas de alcançar o Flamengo na disputa pelo título, o que fará com que o time de Filipe Luís seja campeão já na próxima rodada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A única equipe que ainda poderia igualar a pontuação do rubro-negro seria o Cruzeiro, desde que vença suas duas últimas partidas e o time carioca seja derrotado nas rodadas restantes.
No entanto, mesmo nesse cenário, o Cruzeiro não teria chances reais de conquistar o campeonato devido à grande diferença no número de vitórias e no saldo de gols, fatores que reforçam o controle do Flamengo na reta final do Brasileirão.
Tabela do Campeonato Brasileiro 2025
Restam apenas dois jogos para cada equipe
- Flamengo – 75 pontos
- Palmeiras – 70 pontos
- Cruzeiro – 69 pontos
- Mirassol – 63 pontos
- Botafogo – 59 pontos
- Fluminense – 58 pontos
- Bahia – 57 pontos
- São Paulo – 48 pontos
- Corinthians – 46 pontos
- Grêmio – 46 pontos
- Vasco – 45 pontos
- Bragantino – 45 pontos
- Atlético-MG – 45 pontos
- Ceará – 43 pontos
- Vitória – 42 pontos
- Santos – 41 pontos
- Internacional – 41 pontos
- Fortaleza – 40 pontos
- Juventude – 34 pontos
- Sport – 17 pontos
Quais os times que serão rebaixados à Série B 2026? Confira análise