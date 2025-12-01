Adversários do Flamengo na Copa Intercontinental: confira data, local e participantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras na final, Mengão precisará vencer dois adversários para encarar o PSG na decisão do torneio

Clique aqui e escute a matéria

Tetracampeão da Libertadores após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na grande final, o Flamengo ganhou o direito de disputar a Copa Intercontinental durante o mês de dezembro.

O torneio inaugurado em 2024 substituiu o formato antigo do Mundial de Clubes. A competição teve início em setembro, mas o Mengão entrará em campo apenas a partir do dia 10 de dezembro.



Quem serão os adversários do Flamengo?

Em seu primeiro jogo na Copa Intercontinental, que será disputada no Catar, o Flamengo irá encarar o Cruz Azul, do México. O confronto será chamado de "Derby das Américas".

Caso vença essa partida, o Flamengo irá encarar o Pyramids, do Egito, atual campeão africano, no dia 13 de dezembro. O duelo será chamado de "Copa Challenger".

O vencedor deste jogo irá encarar o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, na grande decisão, que será disputada no dia 17 de dezembro.

Calendário da Copa Intercontinental

10 de dezembro (quarta-feira): Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Cruz Azul-MEX)

13 de dezembro (sábado): Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids-EGI)

17 de dezembro (quarta-feira): Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)

Na edição anterior, o Real Madrid venceu o torneio, em decisão disputada contra o Pachuca, do México, pelo placar de 3 a 0. Campeão da última Libertadores, o Botafogo foi eliminado pelo próprio Pachuca na primeira fase da competição.