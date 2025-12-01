Adversários do Flamengo na Copa Intercontinental: confira data, local e participantes
Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras na final, Mengão precisará vencer dois adversários para encarar o PSG na decisão do torneio
Clique aqui e escute a matéria
Tetracampeão da Libertadores após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na grande final, o Flamengo ganhou o direito de disputar a Copa Intercontinental durante o mês de dezembro.
O torneio inaugurado em 2024 substituiu o formato antigo do Mundial de Clubes. A competição teve início em setembro, mas o Mengão entrará em campo apenas a partir do dia 10 de dezembro.
Quem serão os adversários do Flamengo?
Em seu primeiro jogo na Copa Intercontinental, que será disputada no Catar, o Flamengo irá encarar o Cruz Azul, do México. O confronto será chamado de "Derby das Américas".
Caso vença essa partida, o Flamengo irá encarar o Pyramids, do Egito, atual campeão africano, no dia 13 de dezembro. O duelo será chamado de "Copa Challenger".
O vencedor deste jogo irá encarar o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, na grande decisão, que será disputada no dia 17 de dezembro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Calendário da Copa Intercontinental
- 10 de dezembro (quarta-feira): Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Cruz Azul-MEX)
- 13 de dezembro (sábado): Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids-EGI)
- 17 de dezembro (quarta-feira): Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)
Na edição anterior, o Real Madrid venceu o torneio, em decisão disputada contra o Pachuca, do México, pelo placar de 3 a 0. Campeão da última Libertadores, o Botafogo foi eliminado pelo próprio Pachuca na primeira fase da competição.