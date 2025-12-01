Após título da Libertadores, Flamengo confirma participação no Super Mundial de 2029
Tetracampeão da América, Rubro-Negro carioca tornou-se o primeiro clube brasileiro confirmado na próxima edição da competição promovida pela FIFA
Clique aqui e escute a matéria
O Flamengo conquistou a Libertadores de 2025 no último sábado (29), após final disputada contra o Palmeiras, vencida por 1 a 0. O clube carioca tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão da América.
Ao conquistar o título da competição, o time rubro-negro também garantiu a sua participação no Super Mundial de Clubes de 2029.
O clube carioca tornou-se o quinto time a confirmar presença no torneio, ainda sem sede confirmada. Nenhuma outra equipe sul-americana está garantida.
Além disso, o rubro-negro também disputa a Copa Intercontinental no próximo mês de dezembro.
Clubes classificados para a Copa do Mundo de Clubes de 2029
O primeiro clube confirmado na competição é o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que venceu a Champions League da Ásia em maio deste ano.
Outros classificados são Pyramids, do Egito, atual campeão africano, e o Cruz Azul, do México, vencedor da última Liga dos Campeões da Concacaf.
O principal time garantido na competição é o PSG, que venceu a última edição da Liga dos Campeões e é o atual vice-campeão do Mundial.
O Flamengo disputou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, onde foi eliminado pelo Bayern de Munique nas semifinais, após derrota por 4 a 2.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Times já classificados para o Super Mundial de 2029
- Al-Ahli (Arábia Saudita)
- Pyramids (Egito)
- Paris Saint-Germain (França)
- Cruz Azul (México)
- Flamengo
Brasil pode ser sede da Copa do Mundo de Clubes 2029
O Brasil é um dos interessados em sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. O desejo já foi manifestado publicamente pelo presidente da CBF, Samir Xaud.
Além do Brasil, Alemanha, Estados Unidos e candidaturas conjuntas de Espanha e Marrocos, além de Austrália e Nova Zelândia, estão na briga para sediar o torneio.