Após título da Libertadores, Flamengo confirma participação no Super Mundial de 2029

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tetracampeão da América, Rubro-Negro carioca tornou-se o primeiro clube brasileiro confirmado na próxima edição da competição promovida pela FIFA

Clique aqui e escute a matéria

O Flamengo conquistou a Libertadores de 2025 no último sábado (29), após final disputada contra o Palmeiras, vencida por 1 a 0. O clube carioca tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão da América.

Ao conquistar o título da competição, o time rubro-negro também garantiu a sua participação no Super Mundial de Clubes de 2029.

O clube carioca tornou-se o quinto time a confirmar presença no torneio, ainda sem sede confirmada. Nenhuma outra equipe sul-americana está garantida.

Além disso, o rubro-negro também disputa a Copa Intercontinental no próximo mês de dezembro.

Clubes classificados para a Copa do Mundo de Clubes de 2029

O primeiro clube confirmado na competição é o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que venceu a Champions League da Ásia em maio deste ano.

Outros classificados são Pyramids, do Egito, atual campeão africano, e o Cruz Azul, do México, vencedor da última Liga dos Campeões da Concacaf.

O principal time garantido na competição é o PSG, que venceu a última edição da Liga dos Campeões e é o atual vice-campeão do Mundial.

O Flamengo disputou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, onde foi eliminado pelo Bayern de Munique nas semifinais, após derrota por 4 a 2.

Times já classificados para o Super Mundial de 2029



Al-Ahli (Arábia Saudita)



Pyramids (Egito)



Paris Saint-Germain (França)



Cruz Azul (México)



Flamengo

Brasil pode ser sede da Copa do Mundo de Clubes 2029

O Brasil é um dos interessados em sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. O desejo já foi manifestado publicamente pelo presidente da CBF, Samir Xaud.

Além do Brasil, Alemanha, Estados Unidos e candidaturas conjuntas de Espanha e Marrocos, além de Austrália e Nova Zelândia, estão na briga para sediar o torneio.