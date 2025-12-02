Série A do Brasileirão: veja tabela de classificação, o que Flamengo e Palmeiras precisam para ser campeões e chances de rebaixamento
Tropeços de Flamengo e Palmeiras deixaram o clima ainda mais tenso: o Fla ficou no 1 a 1 com o Galo, enquanto o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Grêmio
O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas, e as disputas pelo título nacional e contra o rebaixamento estão cada vez mais intensas.
A situação do Palmeiras é a mais delicada na parte de cima. O Verdão precisa de uma combinação de resultados para ser campeão brasileiro.
Além de vencer os dois jogos restantes, o clube paulista precisa que o Flamengo some, no máximo, um ponto nos dois jogos restantes. Nesse caso, o Palmeiras seria campeão pelo número de vitórias (23 contra 22).
Jogos restantes do Palmeiras
- Atlético-MG × Palmeiras | 3/12 – às 21h30 (de Brasília)
- Ceará × Palmeiras | 7/12 – às 16h (de Brasília)
Jogos restantes do Flamengo
- Flamengo × Ceará | 3/12 – às 21h30 (de Brasília)
- Mirassol × Flamengo | 7/12 – às 16h (de Brasília)
Tabela de classificação do Brasileirão
- Flamengo - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 5 derrotas
- Palmeiras - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 8 derrotas
- Cruzeiro - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 5 derrotas
- Mirassol - 63 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 7 derrotas
- Botafogo - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 derrotas
- Fluminense - 58 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 12 derrotas
- Bahia - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 derrotas
- São Paulo - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 14 derrotas
- Corinthians - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
- Grêmio - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas
- Vasco - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
- Bragantino - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas
- Atlético-MG - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 13 derrotas
- Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 15 derrotas
- Vitória - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 14 derrotas
- Santos - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
- Internacional - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas
- Fortaleza - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 16 derrotas
- Juventude - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 20 derrotas
- Sport - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 23 derrotas
Luta pelo título e vagas na Libertadores
O Flamengo lidera a tabela com 75 pontos, mostrando grande consistência e um aproveitamento de 69%.
Palmeiras e Cruzeiro vêm logo atrás, com 70 e 69 pontos, respectivamente. O Verdão ainda sonha, enquanto a Raposa se distanciou e não consegue mais alcançar o rubro-negro.
Mirassol e Botafogo também estão na zona de classificação para a Libertadores.
Fundo da tabela e rebaixamento
Na parte inferior da tabela, a situação é mais delicada. Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona de rebaixamento. Os dois últimos já tiveram o rebaixamento confirmado.
De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Fortaleza tem a maior probabilidade de ser rebaixado entre os times que ainda disputam a permanência na elite, com 69,54% de chance de cair para a Série B.
Logo atrás do Fortaleza, o Santos surge com a segunda maior probabilidade de rebaixamento em aberto, registrando 51,4% de chance de queda.
O tradicional clube paulista vê o risco de cair pela segunda vez na história se tornar real nas últimas rodadas.
O Internacional também aparece na lista com um risco considerável, com 40,8% de chance de ser rebaixado.
Chances de rebaixamento
- Sport — 100%
- Juventude — 100%
- Fortaleza — 69,5%
- Santos — 51,4%
- Internacional — 40,8%
- Vitória — 30,6%
- Ceará — 7,5%
- Bragantino — 0,15%
- Atlético — 0,0428%
- Vasco da Gama — 0,0204%
- Corinthians — 0,0017%
- Grêmio — 0,0004%
