Série A do Brasileirão: veja tabela de classificação, o que Flamengo e Palmeiras precisam para ser campeões e chances de rebaixamento

Tropeços de Flamengo e Palmeiras deixaram o clima ainda mais tenso: o Fla ficou no 1 a 1 com o Galo, enquanto o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Grêmio

O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas, e as disputas pelo título nacional e contra o rebaixamento estão cada vez mais intensas.

A situação do Palmeiras é a mais delicada na parte de cima. O Verdão precisa de uma combinação de resultados para ser campeão brasileiro.

Além de vencer os dois jogos restantes, o clube paulista precisa que o Flamengo some, no máximo, um ponto nos dois jogos restantes. Nesse caso, o Palmeiras seria campeão pelo número de vitórias (23 contra 22).

Jogos restantes do Palmeiras



Atlético-MG × Palmeiras | 3/12 – às 21h30 (de Brasília)



Ceará × Palmeiras | 7/12 – às 16h (de Brasília)



Jogos restantes do Flamengo



Flamengo × Ceará | 3/12 – às 21h30 (de Brasília)



Mirassol × Flamengo | 7/12 – às 16h (de Brasília)

Tabela de classificação do Brasileirão

Flamengo - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 5 derrotas

Palmeiras - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 8 derrotas

Cruzeiro - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 5 derrotas

Mirassol - 63 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 7 derrotas

Botafogo - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 derrotas

Fluminense - 58 pontos - 36 jogos - 17 vitórias - 12 derrotas

Bahia - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 derrotas

São Paulo - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 14 derrotas

Corinthians - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas

Grêmio - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 14 derrotas

Vasco - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas

Bragantino - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 17 derrotas

Atlético-MG - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 13 derrotas

Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 15 derrotas

Vitória - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 14 derrotas

Santos - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas

Internacional - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 15 derrotas

Fortaleza - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 16 derrotas

Juventude - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 20 derrotas

Sport - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 23 derrotas

Luta pelo título e vagas na Libertadores



O Flamengo lidera a tabela com 75 pontos, mostrando grande consistência e um aproveitamento de 69%.

Palmeiras e Cruzeiro vêm logo atrás, com 70 e 69 pontos, respectivamente. O Verdão ainda sonha, enquanto a Raposa se distanciou e não consegue mais alcançar o rubro-negro.

Mirassol e Botafogo também estão na zona de classificação para a Libertadores.

Fundo da tabela e rebaixamento



Na parte inferior da tabela, a situação é mais delicada. Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona de rebaixamento. Os dois últimos já tiveram o rebaixamento confirmado.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Fortaleza tem a maior probabilidade de ser rebaixado entre os times que ainda disputam a permanência na elite, com 69,54% de chance de cair para a Série B.

Logo atrás do Fortaleza, o Santos surge com a segunda maior probabilidade de rebaixamento em aberto, registrando 51,4% de chance de queda.

O tradicional clube paulista vê o risco de cair pela segunda vez na história se tornar real nas últimas rodadas.

O Internacional também aparece na lista com um risco considerável, com 40,8% de chance de ser rebaixado.

Chances de rebaixamento

Sport — 100%

Juventude — 100%

Fortaleza — 69,5%

Santos — 51,4%

Internacional — 40,8%

Vitória — 30,6%

Ceará — 7,5%

Bragantino — 0,15%

Atlético — 0,0428%

Vasco da Gama — 0,0204%

Corinthians — 0,0017%

Grêmio — 0,0004%

