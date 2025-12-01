fechar
Volei | Notícia

Tabela de classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos válidos pela 8ª rodada

Praia Clube e Cruzeiro lideram com a mesma pontuação na tabela, enquanto Campinas segue na 3ª posição; 8ª rodada ainda terá cinco partidas

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 11:15
Imagem do Sada Cruzeiro em ação pela Superliga Masculina de Vôlei 2025-26
Imagem do Sada Cruzeiro em ação pela Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 - Agência i7/Sada Cruzeiro

A disputa na liderança da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 está acirrada!

Praia Clube e o Cruzeiro dividem a primeira colocação da tabela de classificação, ambos com 23 pontos conquistados.

O time mineiro do Praia Clube lidera por ter uma vantagem no set average (SV/SD), com 27 sets vencidos e 10 perdidos. A equipe está invicta, com nove vitórias em nove jogos.

O Cruzeiro aparece na segunda posição, com sete vitórias e duas derrotas, somando 25 sets vencidos e 10 sets perdidos.

Na sequência, o Campinas é o terceiro colocado, com 20 pontos, sete vitórias e apenas uma derrota.

Briga pelo G-8 e zona de classificação

O Guarulhos (quarto, 13 pontos), o Suzano (quinto, 11 pontos) e o Goiás (sexto, 11 pontos) formam o bloco intermediário da tabela, buscando se consolidar entre os primeiros colocados.

Na disputa pelas últimas vagas no G-8, o SESI-Bauru é o sétimo colocado, com 9 pontos, e o Monte Carmelo está em oitavo, também com 9, porém com mais sets perdidos (20).

Fecham a lista de classificados em potencial o São José dos Campos (nono, 7 pontos) e o Joinville (décimo, 6 pontos).

Zona de risco da tabela

Na parte de baixo da classificação, o Itambé Minas é o 11º colocado, com apenas 4 pontos, somando uma vitória e cinco derrotas.

A lanterna da competição é ocupada pelo JF Vôlei, que tem 2 pontos, com uma vitória e sete reveses.

Tabela de classificação da Superliga Masculina

  1. Praia Clube – 9 jogos – 9 vitórias – 0 derrotas – 27 SV – 10 SD – 880 PP – 792 PC
  2. Cruzeiro – 9 jogos – 7 vitórias – 2 derrotas – 25 SV – 10 SD – 827 PP – 720 PC
  3. Campinas – 8 jogos – 7 vitórias – 1 derrota – 22 SV – 8 SD – 725 PP – 655 PC
  4. Guarulhos – 8 jogos – 5 vitórias – 3 derrotas – 19 SV – 16 SD – 817 PP – 789 PC
  5. Suzano – 7 jogos – 3 vitórias – 4 derrotas – 14 SV – 14 SD – 631 PP – 629 PC
  6. Goiás – 7 jogos – 3 vitórias – 4 derrotas – 15 SV – 15 SD – 676 PP – 678 PC
  7. SESI-Bauru – 6 jogos – 3 vitórias – 3 derrotas – 12 SV – 12 SD – 533 PP – 519 PC
  8. Monte Carmelo – 8 jogos – 3 vitórias – 5 derrotas – 13 SV – 20 SD – 694 PP – 747 PC
  9. São José dos Campos – 8 jogos – 2 vitórias – 6 derrotas – 10 SV – 19 SD – 623 PP – 665 PC
  10. Joinville – 8 jogos – 2 vitórias – 6 derrotas – 11 SV – 18 SD – 649 PP – 709 PC
  11. Minas – 6 jogos – 1 vitória – 5 derrotas – 8 SV – 17 SD – 554 PP – 589 PC
  12. JF Vôlei – 8 jogos – 1 vitória – 7 derrotas – 6 SV – 23 SD – 597 PP – 714 PC

Próximos jogos válidos pela 8ª rodada

A oitava rodada da Superliga Masculina já teve um confronto realizado, mas a maior parte dos jogos ainda será disputada ao longo da semana.

  • Guarulhos 1 x 3 São José dos Campos (parciais: 22-25, 20-25, 25-22, 29-31)

Faltam cinco partidas para encerrar a rodada, incluindo o confronto entre o líder, Praia Clube, e o SESI-Bauru:

  • SEG 1/12/2025 | 18h30 | Campinas x Suzano (Ginásio do Taquaral)
  • TER 2/12/2025 | 19h00 | Cruzeiro x Praia Clube (Poliesportivo do Riacho)
  • QUA 3/12/2025 | 18h30 | Monte Carmelo x SESI Bauru (Ginásio Raul Belém)
  • QUA 3/12/2025 | 19h00 | Joinville x Minas (Ginásio Antônio Marcos)
  • QUA 3/12/2025 | 21h30 | Goiás x JF Vôlei (Ginásio Rio Vermelho)

