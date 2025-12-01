Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja resultados e calendário da 8ª rodada
Minas e Sesc-Flamengo se destacam no topo da tabela, enquanto Osasco e Praia Clube seguem de perto; oitava rodada ainda terá mais dois jogos
Clique aqui e escute a matéria
Com sete jogos já realizados pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, a tabela de classificação segue com o Gerdau Minas na liderança isolada da competição.
A equipe mineira soma 21 pontos em oito jogos e tem o melhor aproveitamento até o momento.
O Sesc-Flamengo, com 20 pontos e a mesma quantidade de jogos, ocupa a segunda posição, pressionando o líder. Na sequência, Osasco (18 pontos) e Dentil/Praia Clube (18 pontos) completam o G-4.
Líderes e G-8 da Superliga Feminina
O topo da classificação é dominado pelas tradicionais equipes do vôlei nacional.
O Minas segue na ponta com sete vitórias e apenas uma derrota, acumulando 23 sets vencidos e 8 perdidos. O time soma 723 pontos average (PP/PC).
O Sesc-Flamengo tem desempenho semelhante, com sete vitórias e nenhuma derrota, mas soma 20 sets vencidos e 7 sets perdidos.
Com 18 pontos, o Osasco tem seis vitórias e dois reveses, enquanto o Praia Clube também tem seis vitórias e três derrotas, mostrando um equilíbrio na disputa pelas primeiras posições.
Na disputa pelo G-8, que garante vaga nos playoffs, o Fluminense aparece em quinto lugar, com 14 pontos, seguido de perto pelo SESI-Bauru (sexto, com 14 pontos). Mackenzie (sétimo, 9 pontos) e Paulistano Barueri (oitavo, 9 pontos) fecham a zona de classificação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Parte de baixo da tabela e zona de rebaixamento
Na metade inferior da tabela, o Maringá Vôlei aparece em nono, com 7 pontos, logo à frente do Tijuca (quarto, 4 pontos).
Nas últimas posições, a briga contra o rebaixamento envolve o Brasília, em 11º lugar com 3 pontos, e o Sorocaba, que fecha a tabela em 12º, com apenas 2 pontos.
As duas equipes têm apenas uma e zero vitórias, respectivamente.
Tabela de classificação da Superliga Feminina
- Minas – 8 jogos – 7 vitórias – 1 derrota – 23 SV – 8 SD
- Sesc-Flamengo – 7 jogos – 7 vitórias – 0 derrotas – 21 SV – 2 SD
- Osasco – 8 jogos – 6 vitórias – 2 derrotas – 20 SV – 10 SD
- Praia Clube – 9 jogos – 6 vitórias – 3 derrotas – 19 SV – 12 SD
- Fluminense – 8 jogos – 6 vitórias – 2 derrotas – 20 SV – 15 SD
- SESI-Bauru – 7 jogos – 5 vitórias – 2 derrotas – 15 SV – 9 SD
- Mackenzie – 8 jogos – 3 vitórias – 5 derrotas – 13 SV – 18 SD
- Paulistano Barueri – 8 jogos – 2 vitórias – 6 derrotas – 12 SV – 20 SD
- Maringá – 7 jogos – 2 vitórias – 5 derrotas – 10 SV – 17 SD
- Tijuca – 8 jogos – 1 vitória – 7 derrotas – 8 SV – 23 SD
- Brasília – 7 jogos – 1 vitória – 6 derrotas – 8 SV – 20 SD
- Sorocaba – 7 jogos – 0 vitórias – 7 derrotas – 6 SV – 21 SD
Resultados e jogos restantes da 8ª Rodada
A oitava rodada da Superliga Feminina já teve diversos confrontos emocionantes, com destaque para a vitória do Fluminense sobre o Osasco e do Barueri contra o Praia Clube, ambas por 3 sets a 2.
Resultados da 8ª Rodada
- Fluminense 3 x 2 Osasco (parciais: 24-26, 27-25, 25-22, 21-25, 15-9)
- Barueri 0 x 3 Praia Clube (parciais: 17-25, 23-25, 19-25)
- Sesc-Flamengo 3 x 2 Minas (parciais: 20-25, 28-26, 15-25, 25-18, 15-8)
- Mackenzie 3 x 1 Tijuca (parciais: 25-19, 25-12, 24-26, 25-21)
Próximos jogos da 8ª Rodada
A oitava rodada se encerra com mais duas partidas, válidas pela disputa da zona intermediária da competição, ambos na segunda-feira (01/12):
- 19h00 - Maringá x SESI-Bauru (Gin. Chico Neto, Maringá, PR)
- 21h30 - Brasília x Sorocaba (SESI - Taguatinga Norte, DF)
SESC-FLAMENGO 3 X 2 MINAS | MELHORES MOMENTOS