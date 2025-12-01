Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja resultados e calendário da 8ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Minas e Sesc-Flamengo se destacam no topo da tabela, enquanto Osasco e Praia Clube seguem de perto; oitava rodada ainda terá mais dois jogos

Clique aqui e escute a matéria

Com sete jogos já realizados pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, a tabela de classificação segue com o Gerdau Minas na liderança isolada da competição.

A equipe mineira soma 21 pontos em oito jogos e tem o melhor aproveitamento até o momento.

O Sesc-Flamengo, com 20 pontos e a mesma quantidade de jogos, ocupa a segunda posição, pressionando o líder. Na sequência, Osasco (18 pontos) e Dentil/Praia Clube (18 pontos) completam o G-4.

Líderes e G-8 da Superliga Feminina



O topo da classificação é dominado pelas tradicionais equipes do vôlei nacional.

O Minas segue na ponta com sete vitórias e apenas uma derrota, acumulando 23 sets vencidos e 8 perdidos. O time soma 723 pontos average (PP/PC).

O Sesc-Flamengo tem desempenho semelhante, com sete vitórias e nenhuma derrota, mas soma 20 sets vencidos e 7 sets perdidos.

Com 18 pontos, o Osasco tem seis vitórias e dois reveses, enquanto o Praia Clube também tem seis vitórias e três derrotas, mostrando um equilíbrio na disputa pelas primeiras posições.

Na disputa pelo G-8, que garante vaga nos playoffs, o Fluminense aparece em quinto lugar, com 14 pontos, seguido de perto pelo SESI-Bauru (sexto, com 14 pontos). Mackenzie (sétimo, 9 pontos) e Paulistano Barueri (oitavo, 9 pontos) fecham a zona de classificação.

Parte de baixo da tabela e zona de rebaixamento



Na metade inferior da tabela, o Maringá Vôlei aparece em nono, com 7 pontos, logo à frente do Tijuca (quarto, 4 pontos).

Nas últimas posições, a briga contra o rebaixamento envolve o Brasília, em 11º lugar com 3 pontos, e o Sorocaba, que fecha a tabela em 12º, com apenas 2 pontos.

As duas equipes têm apenas uma e zero vitórias, respectivamente.

Tabela de classificação da Superliga Feminina

Minas – 8 jogos – 7 vitórias – 1 derrota – 23 SV – 8 SD Sesc-Flamengo – 7 jogos – 7 vitórias – 0 derrotas – 21 SV – 2 SD Osasco – 8 jogos – 6 vitórias – 2 derrotas – 20 SV – 10 SD Praia Clube – 9 jogos – 6 vitórias – 3 derrotas – 19 SV – 12 SD Fluminense – 8 jogos – 6 vitórias – 2 derrotas – 20 SV – 15 SD SESI-Bauru – 7 jogos – 5 vitórias – 2 derrotas – 15 SV – 9 SD Mackenzie – 8 jogos – 3 vitórias – 5 derrotas – 13 SV – 18 SD Paulistano Barueri – 8 jogos – 2 vitórias – 6 derrotas – 12 SV – 20 SD Maringá – 7 jogos – 2 vitórias – 5 derrotas – 10 SV – 17 SD Tijuca – 8 jogos – 1 vitória – 7 derrotas – 8 SV – 23 SD Brasília – 7 jogos – 1 vitória – 6 derrotas – 8 SV – 20 SD Sorocaba – 7 jogos – 0 vitórias – 7 derrotas – 6 SV – 21 SD

Resultados e jogos restantes da 8ª Rodada



A oitava rodada da Superliga Feminina já teve diversos confrontos emocionantes, com destaque para a vitória do Fluminense sobre o Osasco e do Barueri contra o Praia Clube, ambas por 3 sets a 2.

Resultados da 8ª Rodada



Fluminense 3 x 2 Osasco (parciais: 24-26, 27-25, 25-22, 21-25, 15-9)

Barueri 0 x 3 Praia Clube (parciais: 17-25, 23-25, 19-25)

Sesc-Flamengo 3 x 2 Minas (parciais: 20-25, 28-26, 15-25, 25-18, 15-8)

Mackenzie 3 x 1 Tijuca (parciais: 25-19, 25-12, 24-26, 25-21)

Próximos jogos da 8ª Rodada



A oitava rodada se encerra com mais duas partidas, válidas pela disputa da zona intermediária da competição, ambos na segunda-feira (01/12):

19h00 - Maringá x SESI-Bauru (Gin. Chico Neto, Maringá, PR)

x (Gin. Chico Neto, Maringá, PR) 21h30 - Brasília x Sorocaba (SESI - Taguatinga Norte, DF)

SESC-FLAMENGO 3 X 2 MINAS | MELHORES MOMENTOS