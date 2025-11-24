Jogadora de vôlei é baleada em tentativa de assalto no Rio
Na noite de domingo (23), Júlia Azevedo, jogadora do Tijuca Tênis Clube, viveu momentos de tensão ao sofrer uma tentativa de assalto nas proximidades do clube, na Rua Conde de Bonfim. Ela estava dentro do carro acompanhada do pai quando criminosos efetuaram disparos contra o veículo. A atleta foi atingida nas costas, mas recebeu socorro rápido e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.
Em suas redes sociais, a jogadora relatou o susto ao explicar que o tiro passou muito perto de causar sequelas graves. “O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula”, escreveu Júlia Azevedo, detalhando que o disparo ficou a milímetros de órgãos vitais e poderia ter mudado seu destino.
Momentos de perigo
O pai da atleta, Marcos Venicio Rocha Azevedo, dirigia o carro no momento do ataque e também correu risco, já que outro tiro passou muito perto de sua cabeça. Além disso, uma terceira bala atingiu a lataria do veículo durante a tentativa de assalto.
Já em casa e se recuperando, Júlia Azevedo agradeceu por ter escapado sem maiores danos e segue em observação após o incidente.
