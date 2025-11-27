Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina
Clube das Laranjeiras tenta se aproximar do grupo acima e busca estabilidade para se manter firme na disputa por uma boa colocação nos playoffs
Fluminense e Osasco entram em quadra nesta sexta-feira (28), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Hebraica, em São Paulo, pela 8ª rodada da Superliga Feminina 2025-26.
A equipe tricolor tenta se firmar na parte intermediária da tabela após uma sequência positiva que a mantém entre os oito primeiros colocados.
Do outro lado, o tradicional time paulista aparece no bloco de cima da classificação e busca seguir pressionando os líderes do campeonato.
O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas, mas ambas com ambições claras na competição.
O Fluminense ocupa a 6ª posição, com 12 pontos conquistados após cinco vitórias e duas derrotas nas sete primeiras rodadas.
O Osasco vive fase superior e aparece em 3º lugar, somando 17 pontos, resultado de seis vitórias e apenas um revés.
O time paulista se credencia como candidato ao topo da tabela e segue na perseguição aos líderes Minas e Sesc RJ Flamengo.
Onde assistir Fluminense x Osasco
A partida terá transmissão da VBTV (streaming), do sportv2 (tv fechada) e também do getv (YouTube), oferecendo várias opções para o torcedor acompanhar o confronto ao vivo direto do Ginásio do Hebraica.
Ficha Técnica do confronto
- Competição: Superliga Feminina – 8ª rodada
- Local: Ginásio do Hebraica, São Paulo (SP)
- Data: 28/11 (sexta-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: VBTV, sportv2 e ge tv
Tabela de classificação da Superliga Feminina
- Minas – 20 pontos – 7 PJ – 7 V – 0 D
- Sesc RJ Flamengo – 18 pontos – 6 PJ – 6 V – 0 D
- Osasco – 17 pontos – 7 PJ – 6 V – 1 D
- Praia Clube – 15 pontos – 8 PJ – 5 V – 3 D
- Vôlei Bauru – 14 pontos – 7 PJ – 5 V – 2 D
- Fluminense – 12 pontos – 7 PJ – 5 V – 2 D
- Barueri – 9 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D
- Unilife Maringá – 6 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D
- Batavo Mackenzie – 6 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D
- Tijuca – 4 pontos – 7 PJ – 1 V – 6 D
- Brasília Vôlei – 3 pontos – 7 PJ – 1 V – 6 D
- Renasce Vôlei Sorocaba – 2 pontos – 7 PJ – 0 V – 7 D
