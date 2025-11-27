Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clube das Laranjeiras tenta se aproximar do grupo acima e busca estabilidade para se manter firme na disputa por uma boa colocação nos playoffs

Fluminense e Osasco entram em quadra nesta sexta-feira (28), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Hebraica, em São Paulo, pela 8ª rodada da Superliga Feminina 2025-26.

A equipe tricolor tenta se firmar na parte intermediária da tabela após uma sequência positiva que a mantém entre os oito primeiros colocados.

Do outro lado, o tradicional time paulista aparece no bloco de cima da classificação e busca seguir pressionando os líderes do campeonato.

O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas, mas ambas com ambições claras na competição.

O Fluminense ocupa a 6ª posição, com 12 pontos conquistados após cinco vitórias e duas derrotas nas sete primeiras rodadas.

O Osasco vive fase superior e aparece em 3º lugar, somando 17 pontos, resultado de seis vitórias e apenas um revés.

O time paulista se credencia como candidato ao topo da tabela e segue na perseguição aos líderes Minas e Sesc RJ Flamengo.

Onde assistir Fluminense x Osasco

A partida terá transmissão da VBTV (streaming), do sportv2 (tv fechada) e também do getv (YouTube), oferecendo várias opções para o torcedor acompanhar o confronto ao vivo direto do Ginásio do Hebraica.

Ficha Técnica do confronto

Competição: Superliga Feminina – 8ª rodada

Superliga Feminina – 8ª rodada Local: Ginásio do Hebraica, São Paulo (SP)

Ginásio do Hebraica, São Paulo (SP) Data: 28/11 (sexta-feira)

28/11 (sexta-feira) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: VBTV, sportv2 e ge tv

Tabela de classificação da Superliga Feminina

Minas – 20 pontos – 7 PJ – 7 V – 0 D Sesc RJ Flamengo – 18 pontos – 6 PJ – 6 V – 0 D Osasco – 17 pontos – 7 PJ – 6 V – 1 D Praia Clube – 15 pontos – 8 PJ – 5 V – 3 D Vôlei Bauru – 14 pontos – 7 PJ – 5 V – 2 D Fluminense – 12 pontos – 7 PJ – 5 V – 2 D Barueri – 9 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D Unilife Maringá – 6 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D Batavo Mackenzie – 6 pontos – 7 PJ – 2 V – 5 D Tijuca – 4 pontos – 7 PJ – 1 V – 6 D Brasília Vôlei – 3 pontos – 7 PJ – 1 V – 6 D Renasce Vôlei Sorocaba – 2 pontos – 7 PJ – 0 V – 7 D

