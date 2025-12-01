Sancor Maringá Vôlei x Sesi Bauru hoje (01) na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
Equipes se encontram pela 8ª rodada da competição nacional em confronto direto no meio da tabela de classificação, com mandantes buscando recuperação
Sancor Maringá Vôlei e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de dezembro, em partida válida pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.
O confronto está marcado para as 18h30 (horário de Brasília) e terá como palco o Ginásio Municipal Chico Neto, na cidade de Maringá, no Paraná.
O time paranaense tenta se reabilitar após uma série de resultados negativos, enquanto o clube de Bauru busca uma vitória para se manter entre as seis melhores equipes da competição nacional.
Sesi Vôlei Bauru
O Sesi Vôlei Bauru chega para o confronto em uma situação mais confortável na tabela de classificação.
A equipe ocupa a sexta colocação na Superliga, com 14 pontos conquistados em sete jogos, fruto de cinco vitórias e apenas duas derrotas. O time bauruense tem um set average de 2,14 e vem de dois resultados positivos nas rodadas anteriores.
Sancor Maringá Vôlei
Já o Sancor Maringá Vôlei está na parte de baixo da tabela. O clube paranaense é o nono colocado, com seis vitórias e sete pontos em nove partidas.
A equipe tem duas vitórias e sete reveses até aqui, com um set average de 0,59. O time de Maringá precisa da vitória em casa para se aproximar do G-8 e sonhar com a classificação para a próxima fase do torneio.
Onde assistir Maringá Vôlei x Sesi Vôlei Bauru ao vivo
O duelo entre a equipe paranaense e o time bauruense terá transmissão ao vivo e exclusiva em dois canais.
Os fãs de vôlei poderão acompanhar a partida pelo canal de TV por assinatura SporTV e pelo streaming Volleyball World (VBTV).
A VBTV, aliás, é o único canal que transmite todos os jogos da Superliga Feminina 2025/26.
Ficha técnica da partida
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 - 8ª Rodada
- Local: Ginásio Chico Neto, Maringá (PR)
- Data: 01/12/2025 (segunda-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e Volleyball World (VBTV - streaming)
