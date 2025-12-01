fechar
Volei | Notícia

Sancor Maringá Vôlei x Sesi Bauru hoje (01) na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

Equipes se encontram pela 8ª rodada da competição nacional em confronto direto no meio da tabela de classificação, com mandantes buscando recuperação

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 9:47 | Atualizado em 01/12/2025 às 10:44
Imagem do confronto entre Sesi-Bauru e Pinheiros
Imagem do confronto entre Sesi-Bauru e Pinheiros - Ricardo Bufolin / ECP

Clique aqui e escute a matéria

Sancor Maringá Vôlei e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de dezembro, em partida válida pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.

O confronto está marcado para as 18h30 (horário de Brasília) e terá como palco o Ginásio Municipal Chico Neto, na cidade de Maringá, no Paraná.

O time paranaense tenta se reabilitar após uma série de resultados negativos, enquanto o clube de Bauru busca uma vitória para se manter entre as seis melhores equipes da competição nacional.

SAIBA MAIS | Veja tabela de classificação atualizada da Superliga Feminina!

Sesi Vôlei Bauru

O Sesi Vôlei Bauru chega para o confronto em uma situação mais confortável na tabela de classificação.

A equipe ocupa a sexta colocação na Superliga, com 14 pontos conquistados em sete jogos, fruto de cinco vitórias e apenas duas derrotas. O time bauruense tem um set average de 2,14 e vem de dois resultados positivos nas rodadas anteriores.

Sancor Maringá Vôlei

Já o Sancor Maringá Vôlei está na parte de baixo da tabela. O clube paranaense é o nono colocado, com seis vitórias e sete pontos em nove partidas.

A equipe tem duas vitórias e sete reveses até aqui, com um set average de 0,59. O time de Maringá precisa da vitória em casa para se aproximar do G-8 e sonhar com a classificação para a próxima fase do torneio.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Maringá Vôlei x Sesi Vôlei Bauru ao vivo

O duelo entre a equipe paranaense e o time bauruense terá transmissão ao vivo e exclusiva em dois canais.

Os fãs de vôlei poderão acompanhar a partida pelo canal de TV por assinatura SporTV e pelo streaming Volleyball World (VBTV).

A VBTV, aliás, é o único canal que transmite todos os jogos da Superliga Feminina 2025/26.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 - 8ª Rodada
  • Local: Ginásio Chico Neto, Maringá (PR)
  • Data: 01/12/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e Volleyball World (VBTV - streaming)

SESI-BAURU 3 X 0 BRASÍLIA | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja resultados e calendário da 8ª rodada
VOLEI FEMININO

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja resultados e calendário da 8ª rodada
Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina
VOLEI FEMININO

Fluminense x Osasco ao vivo: horário e onde assistir Superliga Feminina

Compartilhe

Tags