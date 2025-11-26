Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe mineira busca apenas a sua segunda vitória na competição, enquanto os paulistas de Campinas ocupam a terceira colocação na tabela

Itambé Minas e Vôlei Renata se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 7ª rodada da Superliga Masculina 2025-26.

O clube mineiro busca apenas sua segunda vitória na competição. O único triunfo aconteceu diante do Suzano, na quinta rodada, por 3 sets a 2.

A equipe soma quatro pontos e ocupa a décima colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Os paulistas de Campinas vivem situação distinta. O Vôlei Renata tem 17 pontos em sete partidas e figura na terceira colocação, tentando se manter na parte alta da classificação.

A equipe campineira conta com dois atletas entre os dez maiores pontuadores da Superliga: Bruno Lima, sétimo colocado com 108 pontos, e Adriano, oitavo com 106.



Onde assistir Minas x Vôlei Renata

O confronto desta quarta-feira (26) terá exibição do SporTV2, na TV por assinatura.

A partida também estará disponível na VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que transmite jogos da Superliga e outras competições nacionais em tempo real.

Ficha técnica do confronto

Competição: Superliga masculina – 7ª rodada

Superliga masculina – 7ª rodada Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG) Data: 26/11/2025 (quarta-feira)

26/11/2025 (quarta-feira) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Transmissão: SporTV2 (TV fechada) e VBTV (streaming da CBV)

Calendário de jogos da 7ª rodada

Guarulhos 3 x 2 Goiás

Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30

São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30

Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h

Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30

SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h

