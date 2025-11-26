fechar
Volei | Notícia

Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Equipe mineira busca apenas a sua segunda vitória na competição, enquanto os paulistas de Campinas ocupam a terceira colocação na tabela

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 9:01
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Goiás pela Superliga Masculina
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Goiás pela Superliga Masculina - Reprodução / Vôlei Renata

Clique aqui e escute a matéria

Itambé Minas e Vôlei Renata se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 7ª rodada da Superliga Masculina 2025-26.

O clube mineiro busca apenas sua segunda vitória na competição. O único triunfo aconteceu diante do Suzano, na quinta rodada, por 3 sets a 2.

A equipe soma quatro pontos e ocupa a décima colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Os paulistas de Campinas vivem situação distinta. O Vôlei Renata tem 17 pontos em sete partidas e figura na terceira colocação, tentando se manter na parte alta da classificação.

A equipe campineira conta com dois atletas entre os dez maiores pontuadores da Superliga: Bruno Lima, sétimo colocado com 108 pontos, e Adriano, oitavo com 106.

Onde assistir Minas x Vôlei Renata

O confronto desta quarta-feira (26) terá exibição do SporTV2, na TV por assinatura.

A partida também estará disponível na VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que transmite jogos da Superliga e outras competições nacionais em tempo real.

Leia Também

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Superliga masculina – 7ª rodada
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV2 (TV fechada) e VBTV (streaming da CBV)

Calendário de jogos da 7ª rodada

  • Guarulhos 3 x 2 Goiás
  • Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30
  • São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30
  • Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h
  • Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30
  • SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h

CAMPINAS 3 X 0 SESI-BAURU | MELHORES MOMENTOS

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Masculina: 7ª rodada começa nesta terça (25); confira jogos
VOLEI MASCULINO

Tabela de classificação da Superliga Masculina: 7ª rodada começa nesta terça (25); confira jogos

Gerdau Minas x Sancor Maringá ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
VOLEI FEMININO

Gerdau Minas x Sancor Maringá ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Compartilhe

Tags