Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
Equipe mineira busca apenas a sua segunda vitória na competição, enquanto os paulistas de Campinas ocupam a terceira colocação na tabela
Clique aqui e escute a matéria
Itambé Minas e Vôlei Renata se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 7ª rodada da Superliga Masculina 2025-26.
O clube mineiro busca apenas sua segunda vitória na competição. O único triunfo aconteceu diante do Suzano, na quinta rodada, por 3 sets a 2.
A equipe soma quatro pontos e ocupa a décima colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.
Os paulistas de Campinas vivem situação distinta. O Vôlei Renata tem 17 pontos em sete partidas e figura na terceira colocação, tentando se manter na parte alta da classificação.
A equipe campineira conta com dois atletas entre os dez maiores pontuadores da Superliga: Bruno Lima, sétimo colocado com 108 pontos, e Adriano, oitavo com 106.
Onde assistir Minas x Vôlei Renata
O confronto desta quarta-feira (26) terá exibição do SporTV2, na TV por assinatura.
A partida também estará disponível na VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que transmite jogos da Superliga e outras competições nacionais em tempo real.
Ficha técnica do confronto
- Competição: Superliga masculina – 7ª rodada
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
- Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Transmissão: SporTV2 (TV fechada) e VBTV (streaming da CBV)
Calendário de jogos da 7ª rodada
- Guarulhos 3 x 2 Goiás
- Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30
- São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30
- Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h
- Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30
- SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h
CAMPINAS 3 X 0 SESI-BAURU | MELHORES MOMENTOS