Tabela de classificação da Superliga Masculina: 7ª rodada começa nesta terça (25); confira jogos
Praia Clube lidera a competição com 21 pontos em oito jogos, mantendo 100% de aproveitamento após oito vitórias; confira tabela completa
A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 tem um líder isolado nesse momento: o Praia Clube.
A equipe mineira vem de vitória sobre o Academia do Vôlei por três sets a zero no último domingo (23), em confronto adiantado e válido pela 10ª rodada do campeonato nacional.
A nova tabela revela diferenças no número de jogos entre os times, equilíbrio no meio da disputa e uma briga mais acirrada na parte de baixo, com equipes tentando se afastar das últimas posições. Confira abaixo.
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
O Praia Clube lidera a competição com 21 pontos em oito jogos, mantendo 100% de aproveitamento após oito vitórias.
O Cruzeiro aparece em segundo lugar, com 20 pontos, também em oito partidas, somando seis vitórias e duas derrotas.
Em terceiro, o Campinas tem 17 pontos, resultado de seis vitórias em sete jogos, sofrendo apenas uma derrota.
Na sequência, o Guarulhos ocupa a quarta posição com 11 pontos e quatro vitórias em seis partidas.
Suzano e Goiás dividem a quinta colocação em pontos: ambos têm 10 pontos, três vitórias e três derrotas em seis jogos.
O SESI-Bauru aparece com 6 pontos em cinco partidas, enquanto Joinville e Monte Carmelo somam igualmente 6 pontos, cada um com duas vitórias e cinco derrotas em sete jogos.
Entre os últimos colocados, o Minas tem 4 pontos em cinco partidas, seguido por São José dos Campos, também com 4 pontos, mas em seis jogos.
O JF Vôlei fecha a tabela com 2 pontos em sete partidas, conquistando apenas uma vitória.
Jogos da 7ª rodada da Superliga Masculina 2025-26
- Guarulhos x Goiás – 25/11, às 18h30
- Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30
- São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30
- Minas x Campinas – 26/11, às 21h00
- Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30
- SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h00
