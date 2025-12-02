Vasco x Mirassol ao vivo hoje (02): onde assistir, horário e possíveis escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As equipes se enfrentam em São Januário em confronto que encerra a penúltima rodada da competição nacional; confira todos os detalhes

Vasco e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (2), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto está marcado para às 19h (de Brasília) e será disputado no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Os dois clubes chegam à reta final do campeonato com cenários distintos. O time do interior paulista, o Mirassol, faz uma campanha sólida e já garantiu sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe ocupa a quarta colocação da tabela, somando 63 pontos, com um retrospecto de 17 vitórias, 12 empates e sete derrotas.

Já o Vasco da Gama tenta consolidar sua posição na parte intermediária da tabela.

O clube carioca, que oscilou nos últimos jogos, soma 45 pontos e busca encerrar a temporada de forma positiva diante de sua torcida.

Onde assistir Vasco x Mirassol ao vivo



A transmissão da partida entre o time da Colina e o Mirassol será realizada por dois canais de televisão por assinatura.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo por meio do canal SporTV ou pelo Premiere, sistema de pay-per-view do Grupo Globo.

Possíveis escalações de Vasco x Mirassol



Vasco



Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Desfalques : Garré (transição), Jair (lesão no joelho) e Adson (fratura na tíbia).

: Garré (transição), Jair (lesão no joelho) e Adson (fratura na tíbia). Pendurados: Cuesta, Barros, Piton e Paulinho.

Mirassol



Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Carlos Eduardo.

Desfalques : Edson Carioca (lesionado). Reinaldo é considerado dúvida para o confronto.

: Edson Carioca (lesionado). Reinaldo é considerado dúvida para o confronto. Pendurados: Cristian, Gabriel, Guilherme Marques, Carlos Eduardo, Chico da Costa, João Victor, Walter e José Aldo.

Ficha técnica da partida



Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Data: 02/12/2025 (terça-feira)

02/12/2025 (terça-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Transmissão: SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view)

Ficha de arbitragem



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Paulo Cesar Zanovelli da Silva Assistente 1: Guilherme Dias Camilo

Guilherme Dias Camilo Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

Leone Carvalho Rocha VAR: Rafael Traci

Rafael Traci Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

VITÓRIA 2 X 0 MIRASSOL | MELHORES MOMENTOS