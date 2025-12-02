fechar
Vasco x Mirassol ao vivo hoje (02): onde assistir, horário e possíveis escalações

As equipes se enfrentam em São Januário em confronto que encerra a penúltima rodada da competição nacional; confira todos os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 02/12/2025 às 11:18
Philipe Coutinho, meia-atacante do Vasco da Gama
Philipe Coutinho, meia-atacante do Vasco da Gama - Matheus Lima/Vasco

Vasco e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (2), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto está marcado para às 19h (de Brasília) e será disputado no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Os dois clubes chegam à reta final do campeonato com cenários distintos. O time do interior paulista, o Mirassol, faz uma campanha sólida e já garantiu sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe ocupa a quarta colocação da tabela, somando 63 pontos, com um retrospecto de 17 vitórias, 12 empates e sete derrotas.

Já o Vasco da Gama tenta consolidar sua posição na parte intermediária da tabela.

O clube carioca, que oscilou nos últimos jogos, soma 45 pontos e busca encerrar a temporada de forma positiva diante de sua torcida.

Onde assistir Vasco x Mirassol ao vivo

A transmissão da partida entre o time da Colina e o Mirassol será realizada por dois canais de televisão por assinatura.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo por meio do canal SporTV ou pelo Premiere, sistema de pay-per-view do Grupo Globo.

Possíveis escalações de Vasco x Mirassol

Vasco

  • Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
  • Desfalques: Garré (transição), Jair (lesão no joelho) e Adson (fratura na tíbia).
  • Pendurados: Cuesta, Barros, Piton e Paulinho.

Mirassol

  • Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Carlos Eduardo.
  • Desfalques: Edson Carioca (lesionado). Reinaldo é considerado dúvida para o confronto.
  • Pendurados: Cristian, Gabriel, Guilherme Marques, Carlos Eduardo, Chico da Costa, João Victor, Walter e José Aldo.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
  • Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 02/12/2025 (terça-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view)

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha
  • VAR: Rafael Traci
  • Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

