Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Raposa está invicta há 11 partidas e ainda briga pelo vice brasileiro. Fogão está invicto há oito jogos e quer a vaga direta na Libertadores
Cruzeiro e Botafogo irão se enfrentar nesta quinta-feira (04), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.
Como chegam as equipes
Invicto há onze jogos, o Cruzeiro busca a vitória para seguir na briga pelo vice-campeonato brasileiro e garantir uma premiação maior. A Raposa também segue viva na Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians na semifinal.
O Botafogo ocupa a sexta colocação na tabela, com 59 pontos, e está invicto há oito partidas. A equipe carioca busca a classificação direta para a Libertadores.
Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record (TV por assinatura)
- CazéTV (Youtube)
- Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (04/12) – 19h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 37
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere
Prováveis Escalações
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro); Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Davide Ancelotti.