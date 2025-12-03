Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raposa está invicta há 11 partidas e ainda briga pelo vice brasileiro. Fogão está invicto há oito jogos e quer a vaga direta na Libertadores

Clique aqui e escute a matéria

Cruzeiro e Botafogo irão se enfrentar nesta quinta-feira (04), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

Invicto há onze jogos, o Cruzeiro busca a vitória para seguir na briga pelo vice-campeonato brasileiro e garantir uma premiação maior. A Raposa também segue viva na Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians na semifinal.

O Botafogo ocupa a sexta colocação na tabela, com 59 pontos, e está invicto há oito partidas. A equipe carioca busca a classificação direta para a Libertadores.

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Record (TV por assinatura)

CazéTV (Youtube)

Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (04/12) – 19h30 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (04/12) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 37

Campeonato Brasileiro – Rodada 37 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro); Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Davide Ancelotti.