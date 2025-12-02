Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo busca reação para voltar à parte de cima, enquanto o Palmeiras tenta se recuperar após perder a Libertadores e seguir vivo na briga pelo título.
Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3) na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida atrasada válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Galo vive momento de baixa e busca recuperação para voltar para a primeira metade da tabela. O Verdão, por sua vez, vem de tropeço na final da Conmebol Copa Libertadores e mira em resultado positivo para ter chances de continuar na briga pelo título do Brasileirão.
Vale recordar que o Alvinegro Mineiro também deixou uma taça continental escapar nesta temporada. Recentemente, o Atlético perdeu para o Lanús, da Argentina, e ficou apenas com o vice da Sul-Americana.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Atlético-MG e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Competição: Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 34ª rodada
- Onde assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.