fechar
Onde assistir | Notícia

Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Galo busca reação para voltar à parte de cima, enquanto o Palmeiras tenta se recuperar após perder a Libertadores e seguir vivo na briga pelo título.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/12/2025 às 13:07
TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG
TV Jornal transmite a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG - Reprodução do 'X / @Atletico

Clique aqui e escute a matéria

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3) na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida atrasada válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Como chegam as equipes?

O Galo vive momento de baixa e busca recuperação para voltar para a primeira metade da tabela. O Verdão, por sua vez, vem de tropeço na final da Conmebol Copa Libertadores e mira em resultado positivo para ter chances de continuar na briga pelo título do Brasileirão.

Vale recordar que o Alvinegro Mineiro também deixou uma taça continental escapar nesta temporada. Recentemente, o Atlético perdeu para o Lanús, da Argentina, e ficou apenas com o vice da Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Palmeiras, válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025, será transmitida nesta quarta-feira (3) pela TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Partida atrasada da 34ª rodada
  • Onde assistir: TV Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.

Leia também

Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão? Entenda
Série A

Se o Palmeiras perder o próximo jogo, o Flamengo é campeão do Brasileirão? Entenda
Vasco x Mirassol ao vivo hoje (02): onde assistir, horário e possíveis escalações
ONDE ASSISTIR

Vasco x Mirassol ao vivo hoje (02): onde assistir, horário e possíveis escalações

Compartilhe

Tags